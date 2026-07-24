Πάτρα: Αναβάλλεται η γιορτή λήξης του 5ου Θερινού ΚΔΑΠ στην Πλαζ λόγω κακοκαιρίας

Αναβάλλεται, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, η γιορτή λήξης της Β' περιόδου του 5ου Θερινού ΚΔΑΠ (Ημερήσια Παιδική Κατασκήνωση), που λειτουργεί στο Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων (Πλαζ) και ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί σήμερα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠμεΑ και Θερινών ΚΔΑΠ του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), η εκδήλωση μεταφέρεται για την Τρίτη 28 Ιουλίου, την ίδια ώρα, στις 20:00.

Η αλλαγή κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών, των οικογενειών τους και των εργαζομένων, λόγω της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.