Πάτρα: Δέντρο έπεσε στο οδόστρωμα στα Ροΐτικα - Εγκλωβίστηκαν οχήματα

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφηκαν στην παραλιακή οδό των Ροϊτίκων Πατρών κοντά στην Ευαγγελίστρια, όπου μεγάλο δέντρο ξεριζώθηκε και κατέληξε στο οδόστρωμα, αποκλείοντας τη διέλευση των οχημάτων.

Αρκετοί οδηγοί είχαν ακινητοποιηθεί, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχε εναλλακτική διαδρομή για την απομάκρυνσή τους.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες καταβάλλουν προσπάθειες για την απομάκρυνση του δέντρου και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.