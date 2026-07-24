«Ergani app»: Νέα εφαρμογή για άμεσες προσλήψεις μέσω κινητού

Στη διάθεση των εργοδοτών βρίσκεται η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, «Ergani app», η οποία επιτρέπει την άμεση αναγγελία προσλήψεων μέσω smartphone, με στόχο την κάλυψη έκτακτων αναγκών σε προσωπικό.

Η νέα ψηφιακή υπηρεσία φιλοδοξεί να απλοποιήσει τη διαδικασία των προσλήψεων, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και επιταχύνοντας την ολοκλήρωσή τους μέσα από ένα ασφαλές και εύχρηστο περιβάλλον.

Προσλήψεις σε λίγα λεπτά μέσω κινητού

Μέσω της εφαρμογής, οι επιχειρήσεις μπορούν να προχωρούν γρήγορα σε σύναψη συμβάσεων εργασίας διάρκειας έως δύο ημερών, καλύπτοντας άμεσα έκτακτα κενά ή αυξημένες ανάγκες προσωπικού.

Η διαδικασία πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ψηφιακά, δίνοντας στους εργοδότες τη δυνατότητα να ολοκληρώνουν τις απαραίτητες ενέργειες από το κινητό τους τηλέφωνο.

Αναβαθμίζεται και το «myErgani app» για τους εργαζόμενους

Παράλληλα, αναβαθμίζεται και η εφαρμογή «myErgani app», μέσω της οποίας οι εργαζόμενοι θα ενημερώνονται άμεσα για τη νέα πρόσληψη.

Επιπλέον, θα μπορούν να ελέγχουν τους όρους της σύμβασης εργασίας που έχουν προσυμφωνήσει με τον εργοδότη και, εφόσον συμφωνούν, να την αποδέχονται ψηφιακά μέσα από την εφαρμογή.

Τι δήλωσε η Νίκη Κεραμέως

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, ανέφερε ότι η νέα εφαρμογή επιταχύνει και απλοποιεί τις διαδικασίες πρόσληψης, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να καλύπτουν έκτακτες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό οποιαδήποτε στιγμή, μέσα σε λίγα λεπτά και με λιγότερη γραφειοκρατία.

Όπως σημείωσε, η εφαρμογή ενισχύει παράλληλα τη διαφάνεια, την προστασία των εργαζομένων και την ακριβή καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας.