Τα αποτελέσματα των εκλογών στην ΕΕΤΕΜ Ν-Τ Αχαΐας

Ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις 12 και 13 Ιουλίου 2026, για την ανάδειξη των Κεντρικών και περιφερειακών οργάνων της ΕΕΤΕΜ.

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία, τα οποία στάλθηκαν από τις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή έχουμε τα εξής αποτελέσματα, ως προς τους συνδυασμούς που συμμετείχαν στις εκλογές, τα ποσοστά και τις έδρες που έλαβαν, καθώς και τους υποψήφιους που εκλεχθήκαν στα Κεντρικά

Όργανα από κάθε συνδυασμό:



Α. Οι συνδυασμοί έλαβαν ( κατά σειρά ψήφων) :

Συνδυασμός



Ψήφους



«Ενωτική Κίνηση» Μηχανικών-Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 825 Ψήφους



ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΠ.Α.ΜΗ) 381 Ψήφους



«Ενότητα» Ανεξάρτητη Κίνηση Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ 116 Ψήφους



Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 86 Ψήφους



Β. τα ποσοστά που έλαβε κάθε συνδυασμός για τα Κεντρικά Όργανα Διοίκησης καθώς και τις αντίστοιχες έδρες σε κάθε Όργανο :



Συνδυασμός



Ποσοστό (%)



Έδρες στην Κ.Δ.Ε.



Έδρες στο Πειθαρχικό



Έδρες στην Κ.Ε.Ε.



«Ενωτική Κίνηση» Μηχανικών-Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.



Ποσοστό (%) 58,59 %



Έδρες στην Κ.Δ.Ε.

9

Έδρες στο Πειθαρχικό

3

Έδρες στην Κ.Ε.Ε.

2

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΠ.Α.ΜΗ)



Ποσοστό (%) 27,06 %



Έδρες στην Κ.Δ.Ε.

4

Έδρες στο Πειθαρχικό

1

Έδρες στην Κ.Ε.Ε.

1

«Ενότητα» Ανεξάρτητη Κίνηση Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.



Ποσοστό (%) 8,24 %

Έδρες στην Κ.Δ.Ε.

1

Έδρες στο Πειθαρχικό

1



Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης



Ποσοστό (%) 6,11 %



Έδρες στην Κ.Δ.Ε.

1

Γ. οι υποψήφιοι που εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας στα Κεντρικά Όργανα Διοίκησης ανά συνδυασμό



Για την Κεντρική Διοικούσα Επιτροπή (15 μέλη):

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΕΤΕΜ



Τακτικά Μέλη



ΣΙΝΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΙΧΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΜΠΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Αναπληρωματικά Μέλη



ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΑΛΕΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΡΛΕΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΑΦΕΡΜΟΥ ΑΝΝΑ

ΣΠΕΡΕΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

ΜΠΟΝΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΤΑΛΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠ.Α.ΜΗ.



Τακτικά Μέλη



ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΑΥΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑΓΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αναπληρωματικά Μέλη



ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΙΧΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΤΟΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ



ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.



Τακτικά Μέλη



ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ



Αναπληρωματικά Μέλη



ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε.



Τακτικά Μέλη



ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αναπληρωματικά Μέλη



ΦΙΣΚΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο (5 μέλη):

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΕΤΕΜ



Τακτικά Μέλη



ΠΛΟΚΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΖΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αναπληρωματικά Μέλη



ΚΑΤΡΑΣ ΜΗΝΑΣ

ΧΟΝΔΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠ.Α.ΜΗ.



Τακτικά Μέλη



ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ



Αναπληρωματικά Μέλη



ΒΑΡΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΟΛΟΣ ΕΚΤΩΡΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.



Τακτικά Μέλη

ΚΑΤΣΑΪΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Αναπληρωματικά Μέλη



ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Για την Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή (3 μέλη):

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΕΤΕΜ



Τακτικά Μέλη



ΣΤΡΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Αναπληρωματικά Μέλη



ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠ.Α.ΜΗ.



Τακτικά Μέλη



ΔΙΑΜΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ