Σπουδαίες επιτυχίες για τους μαθητές του Αρσακείου Λυκείου Πατρών

Με ιδιαίτερη χαρά και βαθιά υπερηφάνεια η Διεύθυνση του Αρσακείου Λυκείου Πατρών συγχαίρει τους μαθητές και τις μαθήτριες του Αρσακείου Λυκείου Πατρών για την επιτυχία τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

"Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής επισφραγίζει μια μακρά πορεία συστηματικής προσπάθειας, επιμονής, συνέπειας και αφοσίωσης στους στόχους τους. Η επιτυχία τους αποτελεί την ανταμοιβή των κόπων τους και σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας δημιουργικής διαδρομής γεμάτης προκλήσεις, γνώσεις και εμπειρίες.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν επίσης στους γονείς και στις οικογένειές τους, που στάθηκαν πολύτιμο στήριγμα σε αυτή τη διαδρομή, καθώς και στους εκπαιδευτικούς του Σχολείου μας, οι οποίοι με επιστημονική κατάρτιση, αφοσίωση και ουσιαστικό ενδιαφέρον συνέβαλαν καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων των μαθητών μας.

Στο Αρσάκειο Λύκειο Πατρών πιστεύουμε ότι η πραγματική επιτυχία δεν μετριέται μόνο από την εισαγωγή σε μια Σχολή, αλλά κυρίως από την καλλιέργεια ανθρώπων με ήθος, αξίες, κριτική σκέψη και διάθεση για διαρκή μάθηση. Οι επιτυχίες των μαθητών μας επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά το υψηλό επίπεδο του εκπαιδευτικού έργου που επιτελείται στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών και δικαιώνουν τις προσπάθειες ολόκληρης της σχολικής μας κοινότητας.

Οι Διευθύνσεις και οι Σύλλογοι Διδασκόντων των Αρσακείων Σχολείων Πατρών εκφράζουν τις θερμότερες ευχές τους προς όλους τους επιτυχόντες για μια δημιουργική και γόνιμη ακαδημαϊκή πορεία. Εύχονται να συνεχίσουν να πορεύονται με το ίδιο πάθος για τη γνώση, με ήθος, υπευθυνότητα και δημιουργικότητα, αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία που θα τους προσφέρει η νέα αυτή σημαντική περίοδος της ζωής τους.

Με τη βεβαιότητα ότι οι απόφοιτοι του Αρσακείου Λυκείου Πατρών θα συνεχίσουν να διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση, το ήθος και την κοινωνική τους ευαισθησία, η μεγάλη οικογένεια των Αρσακείων Σχολείων Πατρών τους εύχεται κάθε επιτυχία στη νέα τους ακαδημαϊκή πορεία και σε κάθε μελλοντικό τους βήμα." αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση