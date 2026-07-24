Το τελευταίο αντίο στη σπουδαία τραγουδίστρια Μαίρη Λίντα- Δείτε ΦΩΤΟ

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τη σπουδαία ερμηνεύτρια, Μαίρη Λίντα που έφυγε από τη ζωή στα 91 της χρόνια.

Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού πέθανε την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε από το 2018.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 10:00 π.μ. στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών και θα ακολουθήσει η ταφή της στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών. Από νωρίς το πρωί, η κόρη της τραγουδίστριας, Ευαγγελία βρίσκεται στην εκκλησία για να πει το τελευταίο «αντίο» στη μητέρα της.