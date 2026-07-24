Το τελευταίο αντίο στη σπουδαία τραγουδίστρια Μαίρη Λίντα- Δείτε ΦΩΤΟ

Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού έφυγε στα 91 της χρόνια - Συγγενείς και φίλοι την αποχαιρετούν στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών
Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τη σπουδαία ερμηνεύτρια, Μαίρη Λίντα που έφυγε από τη ζωή στα 91 της χρόνια.
Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού πέθανε την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε από το 2018.
Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 10:00 π.μ. στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών και θα ακολουθήσει η ταφή της στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών. Από νωρίς το πρωί, η κόρη της τραγουδίστριας, Ευαγγελία βρίσκεται στην εκκλησία για να πει το τελευταίο «αντίο» στη μητέρα της.
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