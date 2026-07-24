Τη Δευτέρα απολογείται ο δράστης για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Την ερχόμενη Δευτέρα πρόκειται να απολογηθεί ο 28χρονος από την Αίγυπτο που ομολόγησε πως δολοφόνησε τον δικηγόρο Σταύρο Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στην Αθήνα.

Χθες, Πέμπτη (23/7), ο άνδρας μεταφέρθηκε στον εισαγγελέα όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε στις δικαστικές Αρχές χωρίς δικηγόρο και πήρε προθεσμία για τη Δευτέρα.

Ο 28χρονος εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δεν πήρε το κινητό του θύματος παρά μόνο τον φορητό του υπολογιστή τον οποίο και πούλησε έναντι 50 ευρώ. Οι αστυνομικοί ψάχνουν και το κινητό του δικηγόρου και το λαπτοπ καθώς θεωρούν ότι μπορεί να περιέχουν στοιχεία που να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση.

Μετά το έγκλημα ο καθ’ ομολογίαν δράστης έφυγε από το γραφείο του δικηγόρου και προσπάθησε να κρύψει τα ίχνη του. Ωστόσο δεν κατάφερε να ξεφύγει από τις Αρχές.

Τα αποτυπώματα, οι εικόνες από τις κάμερες της περιοχής και ο τραυματισμός που έφερε στο χέρι ήταν αυτά που τον πρόδωσαν. Και αυτό γιατί ο 28χρονος Αιγύπτιος ξυλοκόπησε τόσο ανηλεώς το θύμα που από τα χτυπήματα έσπασε το χέρι του.

Μετά το έγκλημα, πήγε σε ένα νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και, όταν τον ρώτησαν οι γιατροί τι έπαθε, ανέφερε πως έκανε σκέιτ και έπεσε. Στη συνέχεια πήγε στο σπίτι ενός φίλου του και κοιμήθηκε.

Σε βίντεο που έφερε στο φως το protothema.gr, φαίνεται ο νεαρός, φορώντας ένα κόκκινο μπλουζάκι και βερμούδα, να βγαίνει με γρήγορο βήμα από το γραφείο του Σταύρου Γεωργίου στην οδό Γ' Σεπτεμβρίου και κρατά στο χέρι του το λαπτοπ, που όπως διαπιστώθηκε, είχε πάρει από το γραφείο του θύματός του.