Νέα Υόρκη: Δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι

Πανικός επικράτησε στη Νέα Υόρκη όταν ένας άνδρας εξαπέλυσε διαδοχικές επιθέσεις με μαχαίρι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα με δύο άτομα να τραυματίζονται.

Σύμφωνα με μαρτυρίες για τις επιθέσεις με μαχαίρι στη Νέα Υόρκη ο δράστης φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ», κι έχει προσαχθεί, σύμφωνα με την επικεφαλής της αστυνομίας της μητρόπολης, που έκανε λόγο για πιθανό έγκλημα μίσους, χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να είναι ψυχικά ασθενής.

Τα θύματα των δυο επιθέσεων στο Μανχάταν είναι άνδρες, «ασιατικής καταγωγής» και «εβραίος» αντίστοιχα, διευκρίνισε η Τζέσικα Τις, προσθέτοντας πως διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και δεν θεωρείται πως διατρέχουν «κίνδυνο» οι ζωές τους.

Η αστυνομική διεύθυνση της Νέας Υόρκης (NYPD) συνέλαβε τον ύποπτο, που κατά την κ. Τις ονομάζεται Ραούλ Μοράλες κι είναι 51 ετών.

Η έρευνα για να εξακριβωθεί το κίνητρο «συνεχίζεται» και «σύμφωνα με τα θύματα και μάρτυρες, ο Μοράλες φώναξε ‘Αλλάχου Άκμπαρ’ κατά τη διάρκεια και των δυο επιθέσεων. Η NYPD αποτιμά επί του παρόντος αν πρόκειται για πιθανά εγκλήματα μίσους».