Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα έως 2.500 ευρώ: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές και πώς θα φορολογηθεί

Η πλατφόρμα άνοιξε για αιτήσεις στις 30 Ιουνίου και θα είναι διαθέσιμη όλο τον Ιούλιο για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, το ύψος του οποίου έχει αυξηθεί οριζόντια στα 1.500 ευρώ. Για τους φοιτητές που σπουδάζουν στα πανεπιστήμια εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης το ποσό αυξήθηκε στα 2.000 ευρώ και στην περίπτωση συγκατοίκησης φτάνει στις 2.500 ευρώ για κάθε ένα φοιτητή.

Σε λίγες ημέρες από σήμερα, θα κλείσει η πλατφόρμα https://stegastiko.minedu.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ύψους 1.500 ευρώ -2.500 ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 , δηλαδή την Παρασκευή, 31 Ιουλίου του τρέχοντος έτους.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dk6jlhbjkg95" ></iframe> </div>

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκαν από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Οι προϋποθέσεις

Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές που είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ, κάτοχος ΑΦΜ και φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, χωρίς ηλικιακά κριτήρια.

Προϋπόθεση της καταβολής επιδόματος είναι η μίσθωση σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή, στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον δικαιούχο του επιδόματος, δηλαδή το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής και τον εμφανίζει ως προστατευόμενο μέλος.

Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:

-είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή

-οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή

-είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή

-είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο που αφορά στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.