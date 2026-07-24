Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην τηλεόραση του Open τόνισε πως: «Η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε για εμάς την πρώτη μέρα με τις εκλογές».

«Τα έργα που παραδίδουμε δεν έχουν σχέση με το χρόνο των εκλογών», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη και επανέλαβε πως εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο.

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«Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο», ανέφερε αρχικά ο πρωθυπουργός.

Σχετικά με την ακρίβεια και την κοστολόγηση των προγραμμάτων ο ίδιος σημείωσε: «Η κυβέρνηση θα έχει την ευκαιρία στη ΔΕΘ να παρουσιάσει και τον οικονομικό προγραμματισμό για την επόμενη 4ετια. Θεωρώ υποχρέωση σε μια χώρα που έχει τραυματιστεί από χρέη και κάλπικες υποσχέσεις να είναι όλα κοστολογημένα. Γνωρίζουμε κάθε χρόνο πόσα χρήματα θα δαπανήσουμε. Είναι αστείο να τσακωνόμαστε για το πόσο κοστίζει η 13η σύνταξη ενώ το γνωρίζουμε. Είναι εύκολο να υπόσχεσαι έργα που δεν μπορείς να υλοποιήσεις. Δεν θα ανοίξω το πουγκί ούτε θα υποσχεθώ πράγματα που δεν μπορώ να υλοποιήσω».

«Υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας που τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Πολλές από τις μειώσεις φόρων που νομοθετήσαμε έχει ήδη απορροφήσει από την αύξηση των τιμών. Το θέμα είναι ποιος μπορεί να δημιουργήσει πλούτο για να στηριχθούν είτε οι συνταξιούχοι είτε άλλες ομάδες».

Σχετικά με το στεγαστικό σημείωσε πως: «Το πρόβλημα δεν είναι στην ιδιοκτησία των ακινήτων αλλά στην ενοικίαση», είπε και τόνισε ότι «υπάρχει δουλειά μπροστά μας για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της στέγης».

Επανέλαβε πως: «Τέλη Νοεμβρίου όλοι όσοι νοικιάζουν σπίτι θα πάρουν ένα ενοίκιο πίσω. Είναι ένα ζήτημα που αντιμετωπίζουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Οι πολιτικές των επιτοκίων δεν εξαρτώνται μόνο από την ελληνική κυβέρνηση».

Σε ερώτηση για τις φοροελαφρύνσεις τόνισε πως: «Θα επαναλάβω αυτό που είπα στην ΚΟ. Όπως πέρυσι στρέψαμε την προσοχή μας στους μισθωτούς ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Λίγο υπομονή έως τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Μέχρι τελευταία στιγμή δεν ξέρουμε πόσος είναι ο δημοσιονομικός χώρος. Ο τουρισμός πηγαίνει καλά, οι επενδύσεις αυξάνονται και η οικονομία μας δείχνει ανθεκτικότητα. Το παραγωγικό μείγμα της χώρας αλλάζει».