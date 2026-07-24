Εμπορικός Σύλλογος Πατρών: Παρέμβαση σε ημερίδα για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή

Στην ημερίδα με θέμα την εποπτεία της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή συμμετείχε ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πάτρας, με επικεφαλής τον πρόεδρό του, Γεράσιμο Κατσιγιάννη, και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Κατσιγιάννης αναφέρθηκε στη σημασία της προστασίας του καταναλωτή και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που αφορούν τόσο τους πολίτες όσο και τις επιχειρήσεις.

Όπως σημείωσε, οι έλεγχοι συμβάλλουν στη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και της τήρησης των κανόνων, ενώ παράλληλα υπογράμμισε την ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση των επαγγελματιών σχετικά με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τις υποχρεώσεις τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών παρουσίασε πρόταση για τη δημιουργία μιας κοινής πρωτοβουλίας, με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Επιμελητηρίου, των επαγγελματικών φορέων και των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών.

Η πρόταση αφορά τη δημιουργία ενός ενιαίου οδηγού για τους επαγγελματίες, στον οποίο θα περιλαμβάνονται με σαφή τρόπο οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τους ελέγχους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι σχετικές διαδικασίες. Παράλληλα, προτείνεται ο οδηγός να διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή, να συνοδεύεται από ενημερωτικά σεμινάρια και να υποστηρίζεται από ενιαία ερμηνεία των κανόνων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη σαφούς ενημέρωσης για το πλαίσιο που διέπει τις προσφορές και τις εκπτώσεις στο λιανικό εμπόριο, με στόχο την αποφυγή παρερμηνειών και την ενίσχυση της διαφάνειας.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Κατσιγιάννης επισήμανε ότι η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη συμμόρφωση των επιχειρήσεων και επανέλαβε τη διάθεση του Εμπορικού & Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών να συμμετέχει σε πρωτοβουλίες που αφορούν τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή.