Η Πατρινή ναυαγοσώστρια Σοφία Κασπίρη τιμήθηκε από τον Βασίλη Κικίλια για τη διάσωση επτά λουόμενων

Την Πατρινή ναυαγοσώστρια Σοφία Κασπίρη, η οποία πρωταγωνίστησε στη διάσωση επτά λουόμενων στην παραλία Άβυθος της Κεφαλονιάς, τίμησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για την αναγνώριση της προσφοράς της.

Η βράβευση αφορά το περιστατικό της 3ης Ιουλίου 2026, όταν η αιφνίδια επιδείνωση των καιρικών συνθηκών προκάλεσε ισχυρό κυματισμό και επικίνδυνα θαλάσσια ρεύματα, εγκλωβίζοντας λουόμενους στη θάλασσα.

Η Σοφία Κασπίρη παρέμεινε επί περίπου δυόμισι ώρες στην πρώτη γραμμή της επιχείρησης, πραγματοποιώντας αλλεπάλληλες διασώσεις και συμβάλλοντας καθοριστικά στη μεταφορά επτά ανθρώπων με ασφάλεια στην ακτή, ανάμεσά τους και δύο παιδιά.

«Η διάκριση ανήκει σε όλους τους ναυαγοσώστες»

Κατά την εκδήλωση, ο υπουργός Ναυτιλίας επισήμανε ότι η συγκεκριμένη βράβευση αποτελεί αναγνώριση όχι μόνο της Σοφίας Κασπίρη, αλλά και όλων των ναυαγοσωστών που υπηρετούν καθημερινά στις ελληνικές παραλίες, καθώς και των στελεχών του Λιμενικού Σώματος που επιχειρούν για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών.

Όπως τόνισε, η συγκεκριμένη πράξη ανέδειξε τη σημασία της σωστής εκπαίδευσης, της ετοιμότητας και της άμεσης αντίδρασης, στοιχεία που πολλές φορές κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο.

Περισσότεροι ναυαγοσώστες και εντατικοί έλεγχοι το 2026

Ο Βασίλης Κικίλιας παρουσίασε παράλληλα στοιχεία για τη φετινή θερινή περίοδο, επισημαίνοντας ότι οι οργανωμένες παραλίες με υποχρεωτική ναυαγοσωστική κάλυψη αυξήθηκαν από 661 το 2025 σε 692 το 2026, ενώ οι προβλεπόμενες θέσεις ναυαγοσωστών ενισχύθηκαν από 1.007 σε 1.042.

Παράλληλα, μέχρι τα τέλη Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν 2.252 έλεγχοι, κατά τους οποίους διαπιστώθηκαν 740 παραβάσεις, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ενίσχυση της ασφάλειας στις παραλίες.

Σύμφωνα με τον υπουργό, κατά τη φετινή θερινή περίοδο έχουν καταγραφεί 22 λιγότεροι θάνατοι σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, εξέλιξη που αποδίδεται στην ενίσχυση των προληπτικών μέτρων και της ναυαγοσωστικής κάλυψης.

«Έκανα απλώς το καθήκον μου»

Παραλαμβάνοντας τη διάκριση, η Σοφία Κασπίρη χαρακτήρισε ιδιαίτερα απαιτητική την επιχείρηση διάσωσης, τονίζοντας ότι εκείνη τη στιγμή λειτούργησε με βάση την εκπαίδευση και το αίσθημα ευθύνης που απαιτεί το λειτούργημα του ναυαγοσώστη.

Όπως ανέφερε, η τιμητική αυτή διάκριση αποτελεί μεγάλη αναγνώριση, την οποία αφιερώνει σε όλους τους συναδέλφους της και στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος που βρίσκονται καθημερινά στις ελληνικές ακτές, προστατεύοντας τη ζωή των λουόμενων.