Οι τελευταίες εμφανίσεις, τα απαιτητικά χορευτικά και οι έρωτες της ζωής της

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες σταρ της μουσικής βιομηχανίας παγκοσμίως και πρότυπο θηλυκότητας. Εδώ και δεκαετίας μεσουρανεί τόσο στη μουσική όσο και στον κινηματογράφο, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές ταινίες. Η διάσημη καλλιτέχνιδα παράλληλα είναι μητέρα δύο παιδιών, στα οποία έχει μεγάλη αδυναμία, ενώ στη ζωή της έχει βιώσει πολλούς και μεγάλους έρωτες. Η Τζένιφερ Λόπεζ σήμερα γίνεται 57 ετών και τίποτα δε μαρτυρά την ηλικία της. Ούτε το καλογραμωμένο της κορμί, ούτε η ενέργεια που έχει πάνω στη σκηνή, ούτε τα άκρως εντυπωσιακά και πολύ απαιτητικά χορευτικά που κάνει σε κάθε της συναυλία. Αποδεικνύει, λοιπόν, πως η ηλικία είναι ένας αριθμός και δεν καθορίζει σε καμία περίπτωση τη φυσική κατάσταση ενός ανθρώπου. Η Τζένιφερ Λόπεζ αποτελεί… θαύμα της φύσης και δεν θα σταματάει να το δείχνει, να το χαίρεται και να αποτελεί πρότυπο πειθαρχίας, ενώ παράλληλα πατάει με τα τακούνια της όλα εκείνα τα απαρχαιωμένα στερεότυπα που θέλουν τις γυναίκες να αλλάζουν στυλ και ντύσιμο, ανάλογα με την ηλικία τους.

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Η Τζένιφερ Λόπεζ στην επίδειξη μόδας της Σίλιας Κριθαριώτη

Πρόσφατα, στην Εβδομάδα Μόδα στο Παρίσι ο οίκος υψηλής ραπτικής της Σίλιας Κριθαριώτη παρουσίασε τη νέα του κολεξιόν. Στην λαμπερή επίδειξη μόδας Haute Couture Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026/2027 της Celia Kritharioti έδωσαν το «παρών» αρκετές διάσημες κυρίες, ανάμεσά τους ήταν η Τζένιφερ Λόπεζ και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η διάσημη Λατίνα σταρ φορούσε ένα υπέροχο φόρεμα και συνοδευόταν από την αδελφή της, Λίντα, η οποία ήταν ντυμένη με ένα επίσης εντυπωσιακό σύνολο.

Laurent VU / Sipa Press / Profimedia

Η ζωή μετά το διαζύγιο από τον Μπεν Άφλεκ

Παράλληλα, η Τζένιφερ Λόπεζ γίνεται και πρότυπο ενδυνάμωσης για τις γυναίκες, με τις συνεντεύξεις της συχνά να γίνονται quote για τους σωστούς λόγους. Μιλώντας στο παρελθόν για το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ είχε εξομολογηθεί: «Το άτομο που είμαι σήμερα είναι τόσο διαφορετικό από αυτό που ήμουν ακόμη και πριν από δύο χρόνια, είναι τρελό. Και τώρα μπορώ πραγματικά να κοιτάξω τη ζωή μου, να την εκτιμήσω για αυτό που είναι και για αυτό που έχω δημιουργήσει για τον εαυτό μου και να είμαι πραγματικά ευτυχισμένη».

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Η στιγμή που η Τζένιφερ Λόπεζ «φιλοσόφησε» μέσα από την μπανιέρα της

Ένα προσωπικό βίντεο ανέβασε πρόσφατα η Τζένιφερ Λόπεζ στον προσωπικό της λογαριασμό στο Ιnstagram με την τραγουδίστρια να κάνει φιλοσοφικές τοποθετήσεις μέσα από το μπάνιο της. Αν και το βίντεο στο οποίο η Τζένιφερ Λόπεζ είναι ημίγυμνη αφορούσε τη φροντίδα του δέρματος, η τραγουδίστρια έκλεισε με μία γενικότερη τοποθέτηση για τη ζωή. «Είμαι στο μπάνιο μου πριν πέσω στο κρεβάτι να κοιμηθώ» ξεκίνησε η Τζένιφερ Λόπεζ περιγράφοντας τη διαδικασία μέσω της οποίας, όπως λέει, «το δέρμα δεν είναι κάτι που τυχαίνει, είναι κάτι που πετυχαίνεις».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/DYBRhCtBF7V/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/reel/DYBRhCtBF7V/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/reel/DYBRhCtBF7V/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jennifer Lopez (@jlo)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>

«Εσύ το δημιουργείς καθημερινά, όπως ό,τι άλλο θέλεις στη ζωή σου, όλα τα όνειρα που έχεις, ό,τι δουλειά θέλεις, όποια σχέση επιθυμείς, τα πάντα», συνέχισε να λέει η Τζένιφερ Λόπεζ, καταλήγοντας: «Εσύ το δημιουργείς με τις επιλογές σου, με το να είσαι επίμονος κάθε ημέρα». Οι έρωτες της ζωής της

Η Τζένιφερ Λόπεζ στα γυρίσματα της ταινίας «Blood and Wine» γνώρισε τον Ojani Noa και σύντομα έγιναν ζευγάρι. Οι δυο τους αποφάισαν να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου και τελικά παντρεύτηκαν στις 22 Φεβρουαρίου 1997. Ωστόσο αυτός ο έρωτας δεν έμελλε να κρατήσει για πολύ, καθώς έναν χρόνο μετά, τον Ιανουάριο του 1998 αποφάσισαν να πάρουν διαζύγιο. Στη συνέχεια, στη ζωή της Λατίνας σταρ μπήκε ο Diddy, με τον οποίον ήταν ζευγάρι από το 1999 έως το 2001, με αρκετά on - off. H Tζένιφερ Λόπεζ στη συνέχεια ερωτεύτηκε τον χορευτή Cris Judd, με τον οποίο παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2001. Αυτός ο γάμος είχε άδοξο τέλος όπως και ο πρώτος και το ζευγάρι πήρε χωριστούς δρόμους τον Ιούνιο του 2002. Ο επόμενος άντρας που μπήκε στη ζωή της Τζένιφερ Λόπεζ ήταν ο Μπεν Άφλεκ. Το ζευγάρι ενώ ζούσε έναν δυνατό έρωτα, αποφάσισε να αρραβωνιαστεί τον Νοέμβριο του 2002. Ωστόσο, τελικά χώρισαν τον Σεπτέμβριο του 2003. Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιανουάριο του 2004 η διάσημη τραγουδίστρια ξεκίνησε να βγαίνει με τον τραγουδιστή Μαρκ Άντονι και λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούνιο του 2004, παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη. Τον Νοέμβριο του 2007 το ζευγάρι ανακοίνωσε ότι πρόκειται να αποκτήσει δίδυμα και στις 22 Φεβρουαρίου 2008 γεννήθηκαν οι Emma Maribel Muñiz και Maximilian David Muñiz.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/reel/DVEheDCkuc6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jennifer Lopez (@jlo)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>