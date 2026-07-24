«Μπρα ντε φερ» Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Όλα τα φώτα στρέφονται στη Βουλή σήμερα, αφού η δεύτερη μέρα συζήτησης στην Ολομέλεια επί της Συνταγματικής Αναθεώρησης, αναμένεται να μετατραπεί σε μία «μάχη κορυφής» μεταξύ των πολιτικών αρχηγών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Νίκο Ανδρουλάκη αναμένεται να «κονταροχτυπηθούν», ενώ την «επίσημη πρώτη» της από τη θέση της επικεφαλής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ θα έχει σήμερα η Ρένα Δούρου.

Μία πρώτη αίσθηση του μπρα ντε φερ που θα παρακολουθήσουμε μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη, έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ όταν κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι επιλέγει για διαβούλευση τον μήνα των θερινών διακοπών, τον Αύγουστο.

Υπενθυμίζεται ότι κεντρική θέση στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει η αναθεώρηση του άρθρου 86, με την Χαριλάου Τρικούπη να προτείνει την όποια αρμοδιότητα στη διαδικασία δίωξης κυβερνητικών ή πρώην κυβερνητικών στελεχών να αναλαμβάνει Ειδικό Συμβούλιο και τη δίκη, εφόσον η υπόθεση φτάσει στο ακροατήριο, να λαμβάνει χώρα ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου.