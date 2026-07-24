Θρίλερ με τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε μέσα σε διαμέρισμα του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η άτυχη γυναίκα είχε μεταβεί στο σπίτι του ζευγαριού προκειμένου να εισπράξει τρία απλήρωτα ενοίκια που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, της όφειλαν οι ένοικοι.

Η διασώστρια βρισκόταν αποσπασμένη στη Σύρο για τη θερινή περίοδο, ενισχύοντας το τοπικό ΕΚΑΒ. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επισκέφθηκε το διαμέρισμα φορώντας ακόμη τη στολή της υπηρεσίας της, χωρίς να μπορεί να φανταστεί ότι η επίσκεψη αυτή θα κατέληγε σε τραγωδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τα οφειλόμενα ενοίκια, επικράτησε ένταση ανάμεσα στους εμπλεκόμενους. Η λογομαχία κλιμακώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, όταν ο άνδρας του ζευγαριού φέρεται να άρπαξε ένα μαχαίρι και να τη χτύπησε στην πλάτη, τραυματίζοντάς τη σοβαρά.

Παρόλα αυτά οι αρχικές πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι το θύμα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, φορώντας χειρουργικά γάντια και μαχαίρι, μετέβη στις 17:00 στο σπίτι του ζευγαριού με απειλητικές διαθέσεις και χτύπησε το κουδούνι. Εκεί ακολούθησε η λογομαχία με την ένοικο και εν συνεχεία ο άνδρας της την μαχαίρωσε στην πλάτη, οπότε και η διασώστρια, κατέρρευσε στην αυλή.

Υπέκυψε στα τραύματά της

Η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Σύρου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τη διατηρήσουν στη ζωή. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους, υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της, με αποτέλεσμα η υπόθεση να μετατραπεί πλέον σε ανθρωποκτονία.

Από την πρώτη στιγμή, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του ζευγαριού που βρισκόταν στο διαμέρισμα, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται στην πλήρη ανασύνθεση των γεγονότων και στον ακριβή ρόλο του καθενός στην αιματηρή υπόθεση. Οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις και εξετάζουν όλα τα ευρήματα από τον χώρο του εγκλήματος, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η φονική επίθεση.

Την ίδια ώρα, βαρύ είναι το κλίμα στην οικογένεια της άτυχης διασώστριας. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το πρωί αναμένεται να μεταβεί στη Σύρο ο σύζυγός της, προκειμένου να ενημερωθεί από τις Αρχές για όλες τις εξελίξεις της υπόθεσης και να προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες μετά τον αιφνίδιο και τραγικό θάνατο της γυναίκας του.