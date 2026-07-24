Τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Πάτρα και Αχαΐα για σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026

Φαρμακεία

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας 14:30 - 17:30 μμ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 86 - ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 21:00 μμ - 02:00 πμ ΠΡΟΣΕΛΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 34 - ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΙΛΚΙΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 86 - ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 02:00 - 08:00 ΠΡΟΣΕΛΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 34 - ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΙΛΚΙΣ Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης 14:30-17:30 & 21:00-08:00 ΤΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 93 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23100 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας 14:30-17:30 & 21:00-22:30 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 87 (ΤΣΑΟΥΣΗ) ΤΗΛ.: 2610 527.236 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων 14:30-17:30 ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ) ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου 14:30-17:30 & 21:00-22:30 ΔΙΠΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΑΛΗΡΟΥ 76 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ.: 2610-931.050 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας 14:30-17:30 & 21:00-22:30 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΛΑΟΥΣ 7 ΠΕΤΡΩΤΟ ΤΗΛ.: 2610-520.046 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων 14:30-17:30 & 21:00-22:30 ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 13 ΤΗΛ.: 26920-23.047 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού 14:30-17:30 ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935 Διευρυμένο ωράριο Δευ. & Τετ. : 08.30 - 14.30 Τρι. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 14.30 ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΟΥΝΑΡΗ 35 (παραπ. ΕΤΕ) & ΚΑΝΑΚΑΡΗ 184 (ΑΠΟ ΣΤΟΑ) ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 435 - Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ Δευ. & Τρι. & Τετ. & Πεμ. & Παρ: 08.30 - 21.00 Σαβ. : 8.30 - 20.00 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 44-46 & ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 2 Δευ. - Παρ. : 8.00 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 14.30 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4 - ΑΘΗΝΩΝ (ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ) ΞΙΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ 336 Δευ. - Παρ. : 8.00 - 21.00 Σαβ. : 8.00 - 20.00 ΠΑΣΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΙΛΚΙΣ 41 & ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Υπ.Φαρμακοποιός) ΓΛΑΥΚΟΥ 9, ΠΕΡΙΒΟΛΑ (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ PATRA MALL) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (ΕΝΤΟΣ ΑΒ) Δευ. & Τρ. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.00 - 21.00 Τετ. : 8.30 - 14.30 Σαβ. : 9.00 - 14.00 Σ.Φ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 28 & ΦΩΚΑΙΑΣ Δευ. : 08.30 - 21.00 Τρι. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Τετ. : 08.30 - 14.30 Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 15.00 ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΚΥΠΡΟΥ 2 Δευ. - Παρ. : 8.00 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 20.00 ΡΑΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΘΕΙΑΣ 83 ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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