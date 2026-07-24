Πώς η ΑΑΔΕ βρήκε τον πραγματικό τζίρο μιας καφετέριας... από τον καφέ

Δεν χρειάζεται να εντοπιστεί ούτε μία αδήλωτη απόδειξη για να αμφισβητηθεί ο τζίρος μιας καφετέριας.

Αρκούν οι αγορές πρώτων υλών, οι δοσολογίες παρασκευής και οι τιμές πώλησης των προϊόντων. Αυτό δείχνει η απόφαση 1109/2026 της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), με την οποία κρίθηκε νόμιμος ο έμμεσος προσδιορισμός των εσόδων επιχείρησης εστίασης. Η προσφυγή της επιχείρησης απορρίφθηκε και επικυρώθηκε ο καταλογισμός φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ.

Η απόφαση αποκαλύπτει βήμα προς βήμα πώς οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ αξιοποίησαν τις αγορές καφέ, σοκολάτας και τσαγιού, τις δοσολογίες παρασκευής και τα ποσοστά φύρας (δηλαδή τις απώλειες πρώτων υλών κατά την παρασκευή) για να επαναπροσδιορίσουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Με βάση τα στοιχεία αυτά προσδιόρισαν τα πραγματικά ακαθάριστα έσοδα της καφετέριας και η ΔΕΔ επικύρωσε τον καταλογισμό φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ που είχε επιβάλει η Δ.Ο.Υ. Τρικάλων.

Η υπόθεση αφορά το φορολογικό έτος 2019. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση είχε υποπέσει κατ' επανάληψη σε παραβάσεις μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων στις 5 Μαρτίου, 14 Σεπτεμβρίου, 18 Σεπτεμβρίου, 14 Νοεμβρίου και 24 Νοεμβρίου 2019. Με βάση τα ευρήματα αυτά κρίθηκε ότι συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της έμμεσης τεχνικής ελέγχου της σχέσης της τιμής πώλησης προς τον συνολικό όγκο κύκλου εργασιών, η οποία εγκρίθηκε από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων.

Για τον προσδιορισμό των πραγματικών εσόδων, οι ελεγκτές αξιοποίησαν τα λογιστικά στοιχεία της επιχείρησης, τις αγορές έτοιμων προϊόντων και πρώτων υλών από τον βασικό προμηθευτή, καθώς και τις πληροφορίες που παρείχε ο ίδιος ο επιχειρηματίας για τη λειτουργία της καφετέριας. Για τις δοσολογίες παρασκευής και τα ποσοστά φύρας έλαβαν υπόψη και τα στοιχεία προηγούμενου ελέγχου της ίδιας επιχείρησης για τα φορολογικά έτη 2017 και 2018, ο οποίος είχε καταστεί οριστικός, καθώς δεν είχε ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, ο έλεγχος προσδιόρισε τη θεωρητική παραγωγική δυνατότητα της επιχείρησης χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες αναλογίες: 20 γραμμάρια καφέ για κάθε διπλό espresso, 33 γραμμάρια σοκολάτας ανά ρόφημα, 25 γραμμάρια Nescafé και ένα φακελάκι για κάθε τσάι. Παράλληλα συνυπολόγισε ποσοστά φύρας από 4% έως 7% ανά προϊόν και μετέτρεψε τις ποσότητες των πρώτων υλών σε εκτιμώμενο αριθμό πωλήσεων και ακαθάριστα έσοδα.

Από την εφαρμογή της μεθόδου προέκυψε ότι τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης ανέρχονταν σε 748.073,27 ευρώ, έναντι 544.658,55 ευρώ που είχαν δηλωθεί, δηλαδή αυξημένα κατά 203.414,72 ευρώ. Η διαφορά αυτή οδήγησε στον επαναπροσδιορισμό των φορολογητέων εκροών και στον καταλογισμό μη αποδοθέντος ΦΠΑ ύψους 48.819,53 ευρώ. Παράλληλα, για τη φορολογία εισοδήματος μειώθηκαν οι δηλωθείσες ζημίες της επιχείρησης, καθώς διαπιστώθηκε αποκρυβείσα ύλη ύψους 32.920,06 ευρώ.

Με την ενδικοφανή προσφυγή του, ο επιχειρηματίας υποστήριξε ότι για κάθε διπλό espresso χρησιμοποιούνταν από 17 έως 25 γραμμάρια καφέ και όχι 20 γραμμάρια, όπως θεώρησε ο έλεγχος. Υποστήριξε επίσης ότι σημαντικές ποσότητες καφέ καταναλώνονταν από το προσωπικό ή αναλώνονταν κατά τον καθαρισμό των μηχανών παρασκευής, ενώ η πραγματική φύρα ήταν μεγαλύτερη από αυτήν που είχε υπολογιστεί.

Η ΔΕΔ απέρριψε τους ισχυρισμούς αυτούς, κρίνοντας ότι η ελεγκτική μεθοδολογία ήταν επαρκώς αιτιολογημένη και βασίστηκε σε συγκεκριμένα στοιχεία της επιχείρησης. Έκρινε ότι η δοσολογία των 20 γραμμαρίων αποτελούσε εύλογη παραδοχή, ενώ επισήμανε ότι για τη δωρεάν διάθεση αγαθών προβλέπεται η έκδοση στοιχείου αυτοπαράδοσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ.

Με την απόφασή της, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών επικύρωσε τις πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ που είχε εκδώσει η Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, κρίνοντας ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της έμμεσης τεχνικής ελέγχου και ότι η ελεγκτική μεθοδολογία ήταν επαρκώς αιτιολογημένη.