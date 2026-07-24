Πάτρα: Σοβαρά τραυματισμένος δικυκλιστής μετά από σφοδρή σύγκρουση με Ι.Χ. στην Ακτή Δυμαίων

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τον βαρύ τραυματισμό ενός δικυκλιστή σημειώθηκε αργά το βράδυ στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη στη διασταύρωση της Ακτής Δυμαίων με τη Γλαύκου, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με διερχόμενη μοτοσικλέτα.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο οδηγός της μηχανής εκτινάχθηκε από το δίκυκλο, προσέκρουσε στο όχημα και στη συνέχεια κατέληξε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διενεργεί η Τροχαία Πατρών.