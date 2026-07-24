Πάτρα: Νέα φάρσα στο 112 – Συνελήφθη 19χρονος που δήλωσε ψευδή διάρρηξη στην Εγλυκάδα

Ακόμη ένα περιστατικό ψευδούς κλήσης στο 112 καταγράφηκε στην Πάτρα, με αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός 19χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, ο νεαρός κάλεσε τα ξημερώματα από το κινητό του τηλέφωνο το 112 και ανέφερε ψευδώς ότι βρισκόταν σε εξέλιξη διάρρηξη σε οικία στην περιοχή της Εγλυκάδας.

Πλήρωμα της Άμεσης Δράσης έσπευσε άμεσα στο σημείο προκειμένου να ελέγξει την καταγγελία. Κατά τον έλεγχο οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 19χρονο και, έπειτα από τις σχετικές ερωτήσεις, διαπίστωσαν ότι ήταν ο ίδιος που είχε πραγματοποιήσει την κλήση, χωρίς να υφίσταται πραγματικό περιστατικό, αλλά με σκοπό να κάνει φάρσα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία και συνελήφθη, ενώ οδηγήθηκε στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα ώστε να ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Πρόκειται για τη δεύτερη μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα περίπτωση ψευδούς καταγγελίας μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 στην Πάτρα, μετά το πρόσφατο ανάλογο περιστατικό που είχε επίσης οδηγήσει σε σύλληψη.