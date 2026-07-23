Μάτι: Οκτώ χρόνια μετά, 104 ονόματα αντήχησαν ξανά στον τόπο της τραγωδίας

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 23 Ιουλίου οι εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση οκτώ ετών από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω της δεκάδες εγκαυματίες.

Συγγενείς θυμάτων, επιζώντες, κάτοικοι και εκπρόσωποι φορέων συγκεντρώθηκαν στους τόπους που σημαδεύτηκαν από την καταστροφή, αποτίοντας φόρο τιμής στους ανθρώπους που χάθηκαν στις 23 Ιουλίου 2018.

Οι εκδηλώσεις άρχισαν το απόγευμα στο Μνημείο των Θυμάτων, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στον Νέο Βουτζά. Εκεί τελέστηκε τρισάγιο και ακολούθησε το προσκλητήριο των νεκρών.

Τα ονόματα των 104 θυμάτων εκφωνήθηκαν ένα προς ένα. Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή κατά την οποία ακούστηκαν τα ονόματα των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά. Μετά την ολοκλήρωση του προσκλητηρίου, οι παρευρισκόμενοι φώναξαν «Αθάνατοι».

Νωρίτερα, η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018, Κάλλι Αναγνώστου, αναφέρθηκε στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και στις ζωές των οικογενειών που άλλαξαν οριστικά.

Υπογράμμισε ότι τα θύματα δεν αποτελούν απλώς έναν αριθμό, αλλά ανθρώπους με οικογένειες, σχέδια και όνειρα, ενώ έθεσε εκ νέου τα αιτήματα για πλήρη διερεύνηση των γεγονότων, λογοδοσία και ουσιαστική προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Μετά το τρισάγιο, συγγενείς, επιζώντες και πολίτες ξεκίνησαν την πορεία προς το Μάτι, ακολουθώντας συμβολικά τον αποκαλούμενο «δρόμο της φωτιάς».

Κατά τη διαδρομή έγινε στάση στο σημείο όπου έχουν φυτευτεί 17 κυπαρίσσια στη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν εκεί τη ζωή τους. Η πορεία συνεχίστηκε προς τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Ματιού, όπου τελέστηκε νέο τρισάγιο.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με πορεία από την οδό Ποσειδώνος έως την Αργυρά Ακτή, ένα από τα σημεία που έχουν συνδεθεί με τις πιο δραματικές στιγμές της καταστροφής.

Οκτώ χρόνια μετά, η επέτειος παραμένει ημέρα πένθους και συλλογικής μνήμης για τις οικογένειες των θυμάτων και τους κατοίκους της περιοχής.