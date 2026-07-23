Δολοφονία διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο: Η 42χρονη πήγε σε σπίτι ζευγαριού, λογομάχησε με τη γυναίκα, τη σκότωσε ο σύζυγος

Τραγική κατάληξη είχε αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Άνω Σύρο, με θύμα μία γυναίκα περίπου 42 ετών, η οποία εργαζόταν ως διασώστρια του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε βαριά τραυματισμένη από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη, έπειτα από έντονο διαπληκτισμό έξω από κατοικία της περιοχής.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 17:20. Η γυναίκα φέρεται να μετέβη στο σπίτι ενός ζευγαριού έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Εκεί, για λόγους που παραμένουν υπό διερεύνηση, ξέσπασε αρχικά καβγάς με την ένοικο της κατοικίας.

Στη συμπλοκή ενεπλάκη και ο σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε τη διασώστρια στην πλάτη με αιχμηρό αντικείμενο. Το θύμα απομακρύνθηκε αιμόφυρτο από το σημείο, όμως λίγο αργότερα κατέρρευσε στον δρόμο.

Ασθενοφόρο τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η είδηση προκάλεσε σοκ στους συναδέλφους της στο ΕΚΑΒ και στο προσωπικό του νοσοκομείου.

Το ζευγάρι προσήχθη στην Ασφάλεια Σύρου και δίνει κατάθεση. Κατά πληροφορίες, οι δύο προσαχθέντες ισχυρίζονται ότι η γυναίκα εμφανίστηκε στην κατοικία τους κρατώντας μαχαίρι, με καλυμμένο πρόσωπο, και ότι αντέδρασαν ευρισκόμενοι σε άμυνα. Φέρονται επίσης να υποστηρίζουν ότι πίστεψαν πως επρόκειτο για απόπειρα ληστείας.

Οι ισχυρισμοί τους δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί και εξετάζονται από τις αστυνομικές Αρχές. Οι έρευνες επικεντρώνονται στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η συμπλοκή, στη σχέση μεταξύ των εμπλεκομένων και στην ακριβή αλληλουχία των γεγονότων.

Αστυνομικοί συλλέγουν μαρτυρίες και ευρήματα από το σημείο, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.