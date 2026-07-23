Σάκης Ρουβάς και Κάτια Ζυγούλη στη Σίφνο: Η συνάντηση με τη Ρένα Μόρφη

Τη Σίφνο επέλεξαν ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη για μέρος των φετινών καλοκαιρινών διακοπών τους, απολαμβάνοντας το νησιωτικό τοπίο και στιγμές μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους εικόνες από την απόδρασή τους. Σε μία από αυτές ποζάρει αγκαλιά με τη σύζυγό του, με τους δυο τους να φορούν καπέλα και γυαλιά ηλίου, ενώ εκείνος κάνει μια παιχνιδιάρικη γκριμάτσα στον φωτογραφικό φακό.

Ξεχωριστή στιγμή των διακοπών αποτέλεσε η συνάντηση του ζευγαριού με τη Ρένα Μόρφη. Η τραγουδίστρια εμφανίζεται σε βίντεο μαζί με τον Σάκη Ρουβά, σε ένα χαλαρό και αυθόρμητο στιγμιότυπο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι δύο καλλιτέχνες γνωρίζονται καλά και από την πρόσφατη τηλεοπτική συνεργασία τους στο «Your Face Sounds Familiar». Ο Σάκης Ρουβάς είχε αναλάβει την παρουσίαση του σόου, ενώ η Ρένα Μόρφη συμμετείχε στην κριτική επιτροπή. Μάλιστα, η ίδια είχε εκφράσει δημόσια τον θαυμασμό της για εκείνον, λέγοντας πως το «μεγαλύτερο flex» της είναι ότι έχει συνεργαστεί μαζί του.

Για τον Σάκη Ρουβά και την Κάτια Ζυγούλη, οι καλοκαιρινές αποδράσεις αποτελούν παραδοσιακά μια ευκαιρία να περνούν περισσότερο χρόνο μαζί και με τα τέσσερα παιδιά τους, κρατώντας ωστόσο τις περισσότερες οικογενειακές στιγμές μακριά από τη δημοσιότητα.