Σοφία Βεργκάρα: Ανακάλυψε το ούζο και συνεχίζει το γλέντι στη Μύκονο

Σε ελληνικούς ρυθμούς κινείται τις τελευταίες ημέρες η Σοφία Βεργκάρα, η οποία επέλεξε τη Μύκονο για έναν ακόμη σταθμό των καλοκαιρινών διακοπών της στην Ευρώπη.

Η Κολομβιανή ηθοποιός φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή στο Νησί των Ανέμων, από τα εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα και τα δείπνα με φίλους έως τη μουσική και τον χορό. Από το ελληνικό σκηνικό δεν θα μπορούσε να λείπει και το ούζο, με τη Βεργκάρα να εμφανίζεται ιδιαίτερα ενθουσιασμένη σε βίντεο που δημοσίευσε από την έξοδό της.

Η πρωταγωνίστρια των σειρών «Modern Family» και «Griselda» μοιράζεται διαρκώς φωτογραφίες και βίντεο με τους εκατομμύρια ακολούθους της. Σε μία από τις αναρτήσεις της έγραψε στα ισπανικά «Noches en Grecia», δηλαδή «Νύχτες στην Ελλάδα», δίνοντας το στίγμα της απόδρασής της.

Το βράδυ της Τρίτης 21 Ιουλίου βρέθηκε με την παρέα της στο Scorpios, στην Παράγκα, όπου δείπνησε, χόρεψε και παρακολούθησε την εμφάνιση της διεθνούς φήμης DJ και παραγωγού Peggy Gou. Νεότερα στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν την Πέμπτη τη δείχνουν να συνεχίζει το γλέντι, φορώντας ένα εντυπωσιακό κόκκινο μίνι φόρεμα και χορεύοντας σε υπαίθριο εστιατόριο.

Η επίσκεψή της στη Μύκονο ακολούθησε τις διακοπές της στην Ιταλία, όπου νωρίτερα μέσα στον Ιούλιο γιόρτασε τα 54α γενέθλιά της μαζί με συγγενείς και φίλους. Χωρίς κάποια επαγγελματική υποχρέωση ή επίσημη εμφάνιση στην Ελλάδα, η διάσημη ηθοποιός δείχνει να απολαμβάνει απλώς το ελληνικό καλοκαίρι, μεταφέροντας εικόνες του Αιγαίου σε ένα τεράστιο διεθνές κοινό.