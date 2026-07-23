Από αύριο… «φθινόπωρο» στην Πάτρα: Βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Από το καλοκαίρι στο… φθινόπωρο μέσα σε λίγες ώρες αναμένεται να περάσει την Παρασκευή 24 Ιουλίου η Πάτρα, καθώς η ηλιοφάνεια των πρώτων ωρών θα δώσει σταδιακά τη θέση της σε συννεφιά και βροχές.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, η ημέρα στην αχαϊκή πρωτεύουσα θα ξεκινήσει με καθαρό ουρανό και θερμοκρασία γύρω στους 21 με 22 βαθμούς. Μέχρι το μεσημέρι ο υδράργυρος θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς, ωστόσο στη συνέχεια ο καιρός θα αλλάξει αισθητά.

Οι νεφώσεις θα αυξηθούν μετά το μεσημέρι και από τις 15:00 αναμένεται ασθενής βροχή. Τα φαινόμενα εκτιμάται ότι θα γίνουν περισσότερο αισθητά προς τις πρώτες βραδινές ώρες, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί στους 24 με 25 βαθμούς και την υγρασία να αυξάνεται. Οι άνεμοι στην πόλη θα πνέουν κυρίως από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις, γενικά ασθενείς έως μέτριοι, με ένταση 2 έως 3 μποφόρ.

Η μεταβολή στην Πάτρα προβλέπεται, με τα έως τώρα δεδομένα, πρόσκαιρη και ηπιότερη σε σύγκριση με άλλες περιοχές της χώρας. Η Αχαΐα δεν περιλαμβάνεται στις περιοχές για τις οποίες η ΕΜΥ εξέδωσε κόκκινη ή πορτοκαλί προειδοποίηση. Ωστόσο, δεν αποκλείονται πιο έντονα τοπικά φαινόμενα στα δυτικά ηπειρωτικά και σε τμήματα της Πελοποννήσου.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, η κακοκαιρία θα διαρκέσει από την Παρασκευή έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου. Κύρια χαρακτηριστικά της θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, η μεγάλη συχνότητα κεραυνών, τα κατά τόπους μπουρίνια και οι πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Στο επίκεντρο των ισχυρότερων φαινομένων αναμένεται να βρεθούν η κεντρική Μακεδονία, η ανατολική Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η ανατολική Στερεά –συμπεριλαμβανομένης της Αττικής– και αργότερα τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Κόκκινη προειδοποίηση έχει εκδοθεί για τις Σποράδες, την κεντρική και βόρεια Εύβοια, καθώς και για θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές της Μαγνησίας.

Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους δήμους σε αυξημένη ετοιμότητα, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την εκδήλωση έντονων φαινομένων και να μην πλησιάζουν ρέματα, μεγάλα δέντρα ή παράκτιες περιοχές όταν υπάρχει κεραυνική δραστηριότητα.