Χανιά: Συνελήφθησαν ιατροδικαστής και τοξικολόγος, για αλλοίωση αποτελεσμάτων και δωροληψία

Σοβαρή υπόθεση με επίκεντρο φερόμενες παρεμβάσεις σε τοξικολογικές εξετάσεις ερευνούν οι Αρχές στην Κρήτη. Ένας ιατροδικαστής των Χανίων και ο διευθυντής εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης συνελήφθησαν βάσει ενταλμάτων, έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Οι δύο επιστήμονες οδηγήθηκαν την Πέμπτη 23 Ιουλίου ενώπιον των δικαστικών Αρχών και παραμένουν υπό κράτηση. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας 27 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η κατηγορία αφορά δωροληψία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση, για ενέργειες αντίθετες προς τα καθήκοντά του. Η έρευνα στρέφεται σε εκθέσεις και αποτελέσματα εξετάσεων τα οποία φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν σε ποινικές δικογραφίες. Οι πράξεις που αποδίδονται στους συλληφθέντες παραμένουν προς δικαστική διερεύνηση, ενώ οι ίδιοι δεν έχουν ακόμη απολογηθεί.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης είχαν μεταφερθεί στην Ασφάλεια συνολικά πέντε πρόσωπα, μεταξύ των οποίων δικηγόρος και εργαζόμενος σε εργαστήριο. Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και για άλλα πρόσωπα.

Οι πληροφορίες για τις τρεις υποθέσεις

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το ένταλμα που εκδόθηκε σε βάρος του καθηγητή Τοξικολογίας συνδέεται με τρεις διαφορετικές υποθέσεις.

Η πρώτη αφορά θανατηφόρο τροχαίο που είχε σημειωθεί στα Χανιά τον Οκτώβριο του 2023. Στην αρχική εξέταση του οδηγού φέρεται να είχε ανιχνευθεί κοκαΐνη. Κατά το κατηγορητήριο, μετά την καταβολή 5.000 ευρώ συντάχθηκε δεύτερη έκθεση, στην οποία αναφερόταν ότι δεν είχαν εντοπιστεί ναρκωτικές ουσίες.

Η δεύτερη περίπτωση σχετίζεται με δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και προτροπή ανηλίκου σε χρήση. Ο κατηγορούμενος φέρεται να έλαβε 2.500 ευρώ, προκειμένου να βεβαιώσει ότι οι εξετάσεις ανήλικης δεν έδειξαν χρήση ουσιών, γεγονός που θα μπορούσε να αποδυναμώσει τη βαρύτερη κατηγορία.

Η τρίτη υπόθεση αφορά κατηγορούμενο για διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ζητήθηκαν 1.700 ευρώ για τη σύνταξη έκθεσης που θα τον εμφάνιζε ως εξαρτημένο χρήστη, ώστε να μπορούσε να τύχει των ευνοϊκότερων διατάξεων της νομοθεσίας.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν ακόμη εάν η υπόθεση συνδέεται με πιστοποιητικό εξάρτησης προσώπου που φέρεται να είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση η οποία αποκαλύφθηκε στα Χανιά το 2025. Παράλληλα, διερευνάται και υπόθεση εργατικού δυστυχήματος.

Η έκταση της υπόθεσης αναμένεται να αποσαφηνιστεί μετά τις απολογίες και την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του υλικού που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές.