Ιπποκράτειο: Τραυματιοφορέας αρνήθηκε να δώσει αμαξίδιο σε 87χρονο

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει περιστατικό στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών, όπου τραυματιοφορέας φέρεται να αρνήθηκε να διαθέσει αναπηρικό αμαξίδιο για τη μεταφορά ενός 87χρονου, παρά την αδιαθεσία που αισθανόταν ο ηλικιωμένος εν μέσω καύσωνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 22 Ιουλίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο 87χρονος βρισκόταν στο νοσοκομείο μαζί με τον γιο του, όταν παρουσίασε αδιαθεσία εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.

Ο γιος του ζήτησε από τραυματιοφορέα ένα αμαξίδιο, προκειμένου ο πατέρας του να μεταφερθεί με ασφάλεια στα εξωτερικά ιατρεία, τα οποία βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 100 μέτρων. Το αίτημα, ωστόσο, φέρεται να απορρίφθηκε.

Έτσι, ο ηλικιωμένος αναγκάστηκε να διανύσει την απόσταση με τα πόδια, υποβασταζόμενος από τον γιο του, παρά τη δυσφορία που αισθανόταν και τις ιδιαίτερα επιβαρυντικές καιρικές συνθήκες.

Η υπόθεση έλαβε ευρεία δημοσιότητα και προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις, με αιχμή την αντιμετώπιση ενός ευάλωτου ανθρώπου μέσα σε δημόσιο νοσοκομείο.

Στο περιστατικό παρενέβη ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ανέφερε ότι, έπειτα από έλεγχο, διαπίστωσε πως όσα καταγγέλθηκαν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Παράλληλα, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τον 87χρονο και την οικογένειά του.

«Το ΕΣΥ έχει μόνον μία αποστολή: να εξυπηρετεί τον κόσμο που έχει ανάγκη», τόνισε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι κανένας εξοπλισμός δεν έχει αξία εάν δεν χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση των ασθενών.