Θανάσης Παπαδόπουλος: «Πολλά μπράβο σ’ όλα τα παιδιά, η ζωή είναι μπροστά σας»

Με αφορμή τη σημερινή ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικής Ελλάδας Θανάσης Παπαδόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Πολλά συγχαρητήρια και ακόμα περισσότερες ευχές για καλή πρόοδο και ανάλογες επιτυχίες στο μέλλον στους υποψηφίους που με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής επικυρώνουν την είσοδο τους στις πανεπιστημιακές σχολές επιλογής τους.

Πολλά συγχαρητήρια, επίσης, στους εκπαιδευτικούς που όλο αυτό το διάστημα βρέθηκαν στο πλευρό των υποψηφίων και φυσικά στους γονείς, φίλους και συγγενείς τους για την ολόπλευρη στήριξη στην ευόδωση των στόχων των παιδιών.

Η σημερινή ημέρα είναι μέρα ανταμοιβής των κόπων τους και αναγνώρισης των επίμοχθων προσπαθειών τους αλλά και αφετηρία ενός νέου ξεκινήματος. Ενός νέου ταξιδιού γνώσης, προκλήσεων, εμπειριών και υψηλότερων στόχων.

Αυτό δεν σημαίνει ότι και οι υποψήφιοι που φέτος δεν κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους, δεν θα έχουν ευκαιρίες να το καταφέρουν στο μέλλον. Απεναντίας, ξεκινά και για εκείνους από σήμερα ένας νέος κύκλος, είτε επαναπροσδιορισμού των βλέψεων τους, είτε ανασύνταξης των δυνάμεων τους ώστε να πετύχουν ό,τι δεν προσέγγισαν φέτος.

Πολλά μπράβο σ’ όλους τους υποψηφίους. Η ζωή είναι μπροστά σας και σας περιμένει».