Πάτρα: Ανοικτή διαβούλευση για την νέα κοινή αγροτική πολιτική της Ελλάδας- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Ανοικτή διαβούλευση το μεσημέρι της Πέμπτης στην Πάτρα για την νέα ελληνική Κοινή Αγροτική Πολιτική που θα ορίσει το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

Στο συνεδριακό και πολιτιστικό κέντρο του πανεπιστημίου Πατρών έγινε μια σημαντική συνάντηση που στόχο έχει την καταγραφή των προτεραιοτήτων του αγροτικού κόσμου για το νέο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο. Σκοπός της συνεδρίασης ήταν να οριοθετηθούν οι προτεραιότητες του αγροτικού κόσμου για τις διαπραγματεύσεις του νέου ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού πλαισίου.

Σε εξέλιξη βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα οι συνεδριάσεις του Εθνικού Διαλόγου για τη διαμόρφωση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) μετά το 2027. Η 3η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2028-2034, πραγματοποιήθηκε με διοργανωτή τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων.

Στη διαδικασία συμμετείχαν εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου, συνεταιρισμών, επιστημονικών φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Πολιτείας, με στόχο την καταγραφή των πραγματικών αναγκών και προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και την ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού.

Κατά τον Εθνικό Διάλογο για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική εξετάζονται προτάσεις για την απλούστευση των διαδικασιών, την αξιοποίηση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, καθώς και τη δικαιότερη κατανομή των ενισχύσεων. Ο Εθνικός Διάλογος αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης ελληνικής πρότασης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παραγωγών και θα ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου.