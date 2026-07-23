Άνω Σύρος: Λογομαχία κατέληξε σε αιματοκύλισμα- Νεκρή γυναίκα από μαχαιριά

Τραγική κατάληξη είχε το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Άνω Σύρο, καθώς η γυναίκα που τραυματίστηκε με μαχαίρι υπέκυψε στα τραύματά της.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 17:00, όταν η γυναίκα, έχοντας φέρεται καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, μετέβη σε κατοικία και χτύπησε το κουδούνι.

Την πόρτα άνοιξε η γυναίκα που διαμένει στο σπίτι και ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός. Στο επεισόδιο ενεπλάκη στη συνέχεια και ο σύντροφός της, με αποτέλεσμα η πρώτη γυναίκα να τραυματιστεί από μαχαίρι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το θύμα επιχείρησε να απομακρυνθεί από το σημείο, ενώ το ζευγάρι φέρεται να την ακολούθησε, πετώντας αντικείμενα προς το μέρος της. Η τραυματισμένη γυναίκα κατέρρευσε στο οδόστρωμα.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα αστυνομικές και υγειονομικές δυνάμεις. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός της.

Το ζευγάρι προσήχθη στην Ασφάλεια και καταθέτει για όσα συνέβησαν. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστηρίζει, η γυναίκα που πήγε στην κατοικία κρατούσε μαχαίρι και οι ενέργειές του έγιναν σε κατάσταση άμυνας. Οι ισχυρισμοί αυτοί διερευνώνται και δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί από τις Αρχές.

Οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις και εξετάζουν τα ευρήματα από τον τόπο του περιστατικού, προκειμένου να αποσαφηνιστούν η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων, η προέλευση του μαχαιριού και ο ρόλος καθενός από τους εμπλεκομένους.

Καθοριστικά αναμένεται να είναι τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, καθώς και τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν από τον χώρο.