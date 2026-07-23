Βραχνέικα: «Σήκωσαν» χρηματοκιβώτιο με πάνω από 43.000 ευρώ- Δύο συλλήψεις

Στην εξάρθρωση συμμορίας που φέρεται να βρίσκεται πίσω από ληστεία σε σπίτι στα Βραχνέικα προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης σε καταυλισμό της περιοχής, συνελήφθησαν ένας άνδρας και μία γυναίκα. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν ακόμη ένας άνδρας και μία γυναίκα.

Σε βάρος και των τεσσάρων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για συγκρότηση συμμορίας, ληστεία κατά συναυτουργία και συνέργεια σε ληστεία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η ληστεία διαπράχθηκε το μεσημέρι της 17ης Ιουλίου 2026. Οι δύο κατηγορούμενοι άνδρες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, φέρονται να παραβίασαν την πόρτα κατοικίας και να εισέβαλαν στο εσωτερικό της.

Εκεί, με τη χρήση σωματικής βίας, ακινητοποίησαν ένοικο και στη συνέχεια ερεύνησαν τους χώρους του σπιτιού. Οι δράστες αφαίρεσαν ένα χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε περισσότερα από 43.000 ευρώ, 2.000 δολάρια ΗΠΑ, χρυσούς σταυρούς, ένα ρολόι και άλλα κοσμήματα.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι δύο κατηγορούμενες γυναίκες φέρονται να βρίσκονταν έξω από την κατοικία, έχοντας αναλάβει τον ρόλο του τσιλιαδόρου, ώστε να διευκολύνουν τη δράση και τη διαφυγή των συνεργών τους.

Η αξιολόγηση του προανακριτικού υλικού και η ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού οδήγησαν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στη διακρίβωση του τρόπου δράσης της ομάδας και στην ταυτοποίηση της εμπλοκής των τεσσάρων κατηγορουμένων.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.