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Πάτρα: Πήραν μπρος τα σιντριβάνια στην Τριών Ναυάρχων- ΦΩΤΟ

Πάτρα: Πήραν μπρος τα σιντριβάνια στην Τ...

Νερό και χρωματιστός φωτισμός δίνουν διαφορετική εικόνα στον ανανεωμένο πεζόδρομο τις βραδινές ώρες

Σε λειτουργία βρίσκονται τα σιντριβάνια στον πεζόδρομο της Τριών Ναυάρχων, προσθέτοντας χρώμα σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Πάτρας.

Όπως αποτυπώνεται στις φωτογραφίες του thebest.gr, οι πίδακες νερού φωτίζονται εναλλάξ με διαφορετικά χρώματα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο σκηνικό ανάμεσα στις νεραντζιές και τα καταστήματα της περιοχής.

Η εικόνα είναι εντονότερη μετά τη δύση του ήλιου, όταν ο φωτισμός των σιντριβανιών γίνεται περισσότερο ορατός.

Η Τριών Ναυάρχων αποτελεί διαχρονικά σημείο περιπάτου και συνάντησης για τους Πατρινούς. Η λειτουργία των σιντριβανιών προσφέρει μια πιο δροσερή νότα στις καλοκαιρινές βραδιές της πόλης.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πεζόδρομος Τριών Ναυάρχων Σιντριβάνια
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