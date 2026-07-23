Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Το βίντεο- ντοκουμέντο που «έδειξε» τον 28χρονο - Έφυγε κρατώντας το λάπτοπ

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας, στο οποίο καταγράφεται ο 28χρονος Αιγύπτιος να αποχωρεί από το κτίριο όπου βρισκόταν το γραφείο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, αποτέλεσε βασικό στοιχείο στην έρευνα για την εξιχνίαση της δολοφονίας.

Στο οπτικό υλικό ο 28χρονος εμφανίζεται να βγαίνει με γρήγορο βήμα από το κτίριο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, φορώντας κόκκινο μπλουζάκι και βερμούδα. Στο χέρι του φέρεται να κρατά τον φορητό υπολογιστή που είχε αφαιρεθεί από το γραφείο του θύματος.

Η κάμερα κατέγραψε καθαρά το πρόσωπό του. Το συγκεκριμένο εύρημα, σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες που είχαν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, τον έθεσε στο επίκεντρο των ερευνών και οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Ο 28χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι είχε γνωρίσει τον 73χρονο δικηγόρο μέσω κοινής παρέας. Κατά τη δική του εκδοχή, οι δύο άνδρες επέστρεψαν στο γραφείο και σπίτι του ποινικολόγου, όπου ακολούθησε ένταση και συμπλοκή.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να περιέγραψε, επιτέθηκε στον Σταύρο Γεωργίου, χτυπώντας το κεφάλι του στους τοίχους και στα έπιπλα. Στη συνέχεια άρπαξε χρήματα και τον φορητό υπολογιστή και αποχώρησε από το σημείο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η επίθεση ήταν τόσο βίαιη, ώστε ο 28χρονος τραυμάτισε το χέρι του και μετέβη σε νοσοκομείο. Εκεί φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε χτυπήσει πέφτοντας από σκέιτμπορντ. Ο φορητός υπολογιστής του ποινικολόγου φέρεται να πουλήθηκε αργότερα έναντι 50 ευρώ.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης ενώπιον του εισαγγελέα. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται.