Χανιά: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ 70χρονος μετά την έκρηξη σε βιοτεχνία

Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 70χρονος ιδιοκτήτης της βιοτεχνίας στην οποία σημειώθηκε έκρηξη το απόγευμα της Πέμπτης, στα Λιβάδια Χανίων.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς φέρει εκτεταμένα εγκαύματα σε όλο του το σώμα. Παράλληλα, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, έχει εισπνεύσει τοξικά αέρια από τα υλικά που καίγονταν στο εσωτερικό της επιχείρησης.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε εργαστήριο το οποίο δραστηριοποιείται στην επισκευή πολυεστερικών σκαφών και παρέχει υπηρεσίες επιθεώρησης πλοίων. Ο 70χρονος φέρεται να εισήλθε στον χώρο αμέσως μετά το συμβάν, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα. Η φωτιά περιορίστηκε προτού επεκταθεί σε γειτονικά κτίρια, ενώ ο χώρος υπέστη σοβαρές ζημιές.

Τα ακριβή αίτια της έκρηξης δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε έχει αναλάβει ανακριτικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής.