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Πάτρα: Και ξαφνικά ο ποδηλατόδρομος έγινε... λίμνη- ΦΩΤΟ

Πάτρα: Και ξαφνικά ο ποδηλατόδρομος έγιν...

Τα νερά έχουν καλύψει μεγάλο τμήμα της διαδρομής μεταξύ Πατρέως και Βότση, δημιουργώντας προβλήματα

Σοβαρό πρόβλημα έχει προκληθεί στον ποδηλατόδρομο της Πάτρας, μετά τη βλάβη αγωγού νερού στο τμήμα μεταξύ των οδών Πατρέως και Βότση.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του thebest.gr, ποσότητα νερού έχει κατακλύσει τη διαδρομή, σχηματίζοντας εκτεταμένες λιμνάζουσες επιφάνειες. Παράλληλα, σε αρκετά σημεία το χαρακτηριστικό ταρτάν του ποδηλατοδρόμου έχει αποκολληθεί ή καταστραφεί ολοσχερώς, με αποτέλεσμα να έχει μείνει εκτεθειμένο το υπόστρωμα.

Η κατάσταση δυσχεραίνει τη διέλευση των ποδηλατών και ενέχει κίνδυνο ολισθηρότητας, ιδιαίτερα στα σημεία όπου το νερό καλύπτει τις φθορές και δεν επιτρέπει να διακρίνεται καθαρά η κατάσταση του οδοστρώματος.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ποδηλατόδρομος Νερά Βλάβη ΔΕΥΑΠ
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