Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 28χρονο

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου που κατηγορείται για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, μέσα στο γραφείο όπου ο 73χρονος διέμενε περιστασιακά, στο κέντρο της Αθήνας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον του εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον αρμόδιο ανακριτή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών και του κινήτρου του εγκλήματος.

Ο 28χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει στους αστυνομικούς ότι χτύπησε θανάσιμα τον ποινικολόγο έπειτα από διαπληκτισμό. Κατά τη δική του εκδοχή, είχε γνωρίσει το θύμα μέσω κοινής παρέας και οι δύο άνδρες μετέβησαν μαζί στο γραφείο του 73χρονου, όπου ακολούθησε συμπλοκή.

Οι αστυνομικοί, ωστόσο, εξετάζουν προσεκτικά τους ισχυρισμούς του και τις αντιφάσεις που φέρεται να έχουν εντοπιστεί στην κατάθεσή του. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στα προσωπικά αντικείμενα του ποινικολόγου που δεν βρέθηκαν στον χώρο, μεταξύ των οποίων το κινητό τηλέφωνο, το πορτοφόλι, προσωπικά έγγραφα και ένας φορητός υπολογιστής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να πούλησε τον φορητό υπολογιστή για 50 ευρώ, ενώ αρνείται ότι αφαίρεσε τα υπόλοιπα αντικείμενα. Η τύχη τους εξακολουθεί να διερευνάται.

Καθοριστικά για την ταυτοποίηση του 28χρονου ήταν τα δακτυλικά αποτυπώματα που εντοπίστηκαν στον χώρο, σε συνδυασμό με υλικό από κάμερες ασφαλείας. Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για άνδρα σεσημασμένο, χωρίς σταθερή διεύθυνση κατοικίας.

Ο κατηγορούμενος έφερε κάταγμα στο χέρι και είχε μεταβεί σε νοσοκομείο μετά το έγκλημα, αποδίδοντας τον τραυματισμό του σε πτώση από skateboard. Οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν το κάταγμα προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της βίαιης επίθεσης.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο Σταύρος Γεωργίου έφερε βαριές κακώσεις στο κεφάλι και στον θώρακα από θλων και αμβλύ όργανο. Παραμένει υπό διερεύνηση εάν χρησιμοποιήθηκε κάποιο αντικείμενο ή εάν τα τραύματα προκλήθηκαν από επανειλημμένα χτυπήματα πάνω σε έπιπλα και τοίχους.

Σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσε, παράλληλα, ένταλμα σύλληψης από το 2024 για διαφορετική υπόθεση, ενώ το αίτημα ασύλου που είχε υποβάλει είχε απορριφθεί.