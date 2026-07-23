Πάτρα: «Έλαμψαν» οι «Εκκλησιάζουσες 2.0» στην Κρήνη

Η Θεατρική Ομάδα PROduction PROject υπό την καθοδήγηση της Θεατρικής Ομάδας «Ρακοσυλλέκτες» παρουσίασε την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο θέατρο της Κρήνης για την ενότητα του Ερασιτεχνικού Φεστιβάλ Πάτρας, τις "Εκκλησιάζουσες" του Αριστοφάνη.

Η παράσταση ανέβηκε σε σκηνοθεσία Ελένης Σταμπόλη και Κωνσταντίνας Ρουμελιώτη, οι οποίες προσέγγισαν το έργο με σεβασμό στο σατιρικό του πνεύμα, συνδέοντάς το με το σήμερα μέσω μιας σύγχρονης θεατρικής γλώσσας.

Η διασκευή-απόδοση έγινε μετά από μελέτη του έργου και την προσέγγιση διασκευών του ανά τον κόσμο, από τις οποίες αντλήθηκαν στοιχεία, με την ιστορία να μένει αυτούσια ως προς το νόημα της.

Οι φίλοι του ερασιτεχνικού θεάτρου παρακολούθησαν μια παράσταση στην οποία μέσα από τη σκηνοθετική προσέγγιση «χτίστηκαν» οι χαρακτήρες σε όλες τις γυναίκες και τύπους που εμφανίστηκαν, ταυτίζοντας τον καθένα από εμάς στην ακραία του μορφή. Παράλληλα προστέθηκαν φράσεις της σύγχρονης ζωής, χωρίς να παραβιαστεί η αυθεντικότητα του κειμένου.

Το έργο ταξιδεύει ανά τους αιώνες απόλυτα διαχρονικό και με μια σύγχρονη προσέγγιση που αγγίζει και προβληματίζει τον θεατή.