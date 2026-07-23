Πάτρα: Κινητοποίηση στο Καραμανδάνειο με αίτημα μόνιμη ενίσχυση του Ακτινολογικού- ΦΩΤΟ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ενίσχυση του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στον προαύλιο χώρο του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν υγειονομικοί, εκπρόσωποι του Δήμου Πατρέων, εργατικά σωματεία, σύλλογοι και πολίτες, διεκδικώντας την άμεση και μόνιμη στελέχωση του Ακτινολογικού Τμήματος, αλλά και τη συνολική θωράκιση του μοναδικού αμιγώς παιδιατρικού νοσοκομείου της Δυτικής Ελλάδας.

Η κινητοποίηση οργανώθηκε από την Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας, με τη συμμετοχή της Δημοτικής Αρχής και τοπικών φορέων. Κεντρικό αίτημα ήταν να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις με μόνιμο προσωπικό, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία του νοσοκομείου.

Το Ακτινολογικό Τμήμα είχε περιοριστεί σε μία μόνιμη ακτινολόγο, η οποία καλούνταν να καλύψει το πρόγραμμα με τη μερική συνδρομή δύο ιδιωτών γιατρών. Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά την παραίτηση του δεύτερου μόνιμου ακτινολόγου, ο οποίος, σύμφωνα με τους νοσοκομειακούς γιατρούς, είχε επιβαρυνθεί από τις συνεχείς εφημερίες.

Οι συγκεντρωμένοι επισήμαναν ότι η μεταφορά μικρών ασθενών σε άλλα νοσοκομεία της Πάτρας δεν μπορεί να αποτελέσει σταθερή λύση, καθώς προκαλεί καθυστερήσεις και πρόσθετη ταλαιπωρία στις οικογένειες. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις αυξημένες απαιτήσεις της παιδιατρικής και νεογνικής ακτινολογίας.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί, υπογράμμισαν ότι οι μετακινήσεις προσωπικού προσφέρουν μόνο προσωρινή ανακούφιση και δεν αντικαθιστούν τις αναγκαίες μόνιμες προσλήψεις. Ζήτησαν επίσης καλύτερες εργασιακές συνθήκες, αξιοπρεπείς αποδοχές και μέτρα που θα καταστήσουν το δημόσιο σύστημα Υγείας ελκυστικό για τους νέους γιατρούς.