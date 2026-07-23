Πάτρα: «Ανοίγουν» οχήματα στην περιοχή του Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέα»

Την παραβίαση του αυτοκινήτου της, ενώ η ίδια βρισκόταν στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» για την προγραμματισμένη θεραπεία της, καταγγέλλει αναγνώστρια του thebest.gr.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, το περιστατικό συνέβη την Τετάρτη 22 Ιουλίου. Το πρωί στάθμευσε το όχημά της στην περιοχή των οδών Αροανίων και Δίρφης, κοντά σε σούπερ μάρκετ και απέναντι από ασφαλιστικό γραφείο, και στη συνέχεια μετέβη στο νοσοκομείο.

Όταν επέστρεψε το μεσημέρι, μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας της, διαπίστωσε ότι το αυτοκίνητο είχε παραβιαστεί. «Χθες το πρωί είχα την προκαθορισμένη θεραπεία μου στο νοσοκομείο “Άγιος Ανδρέας”. Όταν τελείωσα και πήγα να πάρω το αυτοκίνητό μου για να φύγω, το βρήκα παραβιασμένο», περιγράφει.

Όπως υποστηρίζει, επικοινώνησε αμέσως με το «100» και ενημερώθηκε ότι μπορούσε να μεταβεί στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες στην οδό Ερμού, προκειμένου να εξεταστεί το όχημα για αποτυπώματα και να υποβάλει μήνυση κατά αγνώστων. Η ίδια, ωστόσο, αναφέρει ότι η κατάσταση της υγείας της μετά τη θεραπεία δεν της επέτρεπε να ακολουθήσει εκείνη τη στιγμή αυτή τη διαδικασία. «Δεν μπόρεσα να πάω, καθώς η κατάστασή μου μετά τη θεραπεία δεν μου το επέτρεπε. Ευτυχώς, δεν είχαν αφαιρεθεί τα βασικά προσωπικά μου έγγραφα», σημειώνει.

Στη συνέχεια απευθύνθηκε σε ασφαλιστικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή, ρωτώντας εάν υπήρχε διαθέσιμο υλικό από κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με την καταγγελία της, ενημερώθηκε ότι το σημείο στο οποίο ήταν σταθμευμένο το αυτοκίνητο δεν καλυπτόταν από τις κάμερες.

Παράλληλα, όπως λέει, περίοικοι και επαγγελματίες τής μετέφεραν πληροφορίες για ανάλογα περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή.