«Ιφιγένεια»… εν Πάτραις - Η εμβληματική τραγωδία του Ευριπίδη μάγεψε το κοινό

H εμβληματική τραγωδία του Ευριπίδη «Ιφιγένεια η εν Αυλίδι» παρουσιάστηκε το βράδυ της Τετάρτης 22 Ιουνίου 2026 στο θεατρόφιλο κοινό της Πάτρας για το Διεθνές Φεστιβάλ από την ομάδα «Σημείο Μηδέν», σε σκηνοθεσία Σάββα Στρούμπου και μετάφραση του Παντελή Μπουκάλα.

Η παράσταση εστίασε στη διαχρονικότητα του έργου και τη σύγκρουση εξουσίας και αθωότητας, με τον παράγοντα άνθρωπο να βρίσκεται στη δίνη αμφίβολων ιδανικών και μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων.

Το λιτό αισθητικό αποτέλεσμα και οι ξεχωριστές ερμηνείες από τους Έλλη Ιγγλίζ (Κλυταιμνήστρα), Άννα Κόπακα (Κορυφαία του χορού / Α’ Αγγελιοφόρος), Νίκος Ντάσης (Αγαμέμνων), Μυρτώ Ροζάκη (Ιφιγένεια), Γιάννη Σανιδά (Πρεσβύτης/Αχιλλέας/Β’ Αγγελιοφόρος), Νίκο Ψυλάκη (Πρεσβύτης/ Μενέλαος/Β’ Αγγελιοφόρος), έφεραν στο προσκήνιο τις κοινωνίες που εξακολουθούν να θυσιάζουν τους πιο αδύναμους στο όνομα της σκοπιμότητας.

Παράλληλα καταδείχθηκε γιατί ο σπουδαίος τραγικός ποιητής παραμένει έως και σήμερα επίκαιρος, ένα σήμερα στο οποίο κυριαρχούν τα στοιχεία της παρακμής και της ωμότητας.

Την παράσταση παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Παύλος Σκούρας, ο αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου Η/Μ – Έργων Υποδομής και Προγραμματισμού Αποστόλης Αγγελής, δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι.