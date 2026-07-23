Ο Άγγελος Τσιγκρής για τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών: «Σημασία έχει να μην τα παρατάς…»

Με αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, o Άγγελος Τσιγκρής έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Οι Πανελλαδικές εξετάσεις είναι η πρώτη, αλλά όχι και η τελευταία ευκαιρία των νέων ανθρώπων για να πετύχουν στη ζωή.

Εύχομαι στους επιτυχόντες -νέους φοιτητές και σπουδαστές- καλές σπουδές και θα γίνουν η γενιά που θα πάει την Ελλάδα εκεί που της αξίζει.

Εύχομαι σε όσους δεν τα κατάφεραν, να βρουν σύντομα το “δρόμο” τους και να μην πάψουν να αγωνίζονται για τα όνειρά τους.

Σημασία έχει να μην τα παρατάμε και να προσπαθούμε με υπομονή να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα…».

*Ο δικηγόρος Άγγελος Τσιγκρής διδάσκει Εγκληματολογία στην Ελλάδα και την Κύπρο. Έχει διατελέσει βουλευτής Αχαΐας, γενικός γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Μόνιμη Επιτροπή Επιχειρησιακής Συνεργασίας για την Εσωτερική Ασφάλεια στην Ευρώπη (COSI) του Συμβουλίου της ΕΕ, στη Μόνιμη Αντιπροσωπία του ΟΗΕ για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύνη και στο Δίκτυο Πρόληψης της Εγκληματικότητας της ΕΕ.