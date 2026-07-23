Σύρος: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή με τραύματα από μαχαίρι

ΝΕΟΤΕΡΟ: Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (23/7) στη Σύρο για τον τραυματισμό μιας γυναίκας από αιχμηρό αντικείμενο.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 17:00 όταν μία γυναίκα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της μετέβη σε σπίτι και χτύπησε το κουδούνι.

Στη συνέχεια της άνοιξε μία γυναίκα και κατά πληροφορίες ακολούθησε λογομαχία. Τότε εμφανίστηκε ο σύζυγος της γυναίκας που άνοιξε την πόρτα και μαχαίρωσε την πρώτη.

Την γυναίκα κυνήγησε στη συνέχεια το ζευγάρι εκσφενδονίζοντας αντικείμενα, μέχρι που έπεσε στο οδόστρωμα.

Το ζευγάρι βρίσκεται στην Ασφάλεια.

Πρώτη Ενημέρωση: Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές Αρχές της Σύρου μετά τον εντοπισμό γυναίκας χωρίς τις αισθήσεις της στην περιοχή της Άνω Σύρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα έφερε τραύματα που φέρεται να έχουν προκληθεί από αιχμηρό αντικείμενο. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι απέκλεισαν τον χώρο και άρχισαν τη συλλογή στοιχείων που ενδέχεται να φωτίσουν τις συνθήκες του θανάτου της.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Οι αστυνομικοί αναζητούν μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας, όπου αυτό είναι διαθέσιμο, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες κινήσεις της γυναίκας και να διαπιστώσουν εάν άλλο πρόσωπο βρέθηκε στο σημείο.

Καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να είναι η νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα προσδιορίσει με ακρίβεια την αιτία και τον χρόνο θανάτου, καθώς και το είδος των τραυμάτων.