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Χαλκιδική: Ναυαγοσώστης επανάφερε στη ζωή κοριτσάκι 2,5 ετών που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Χαλκιδική: Ναυαγοσώστης επανάφερε στη ζω...

Στιγμές αγωνίας

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στη θαλάσσια περιοχή του Πολύχρονου Χαλκιδικής, όταν ένα κοριτσάκι ηλικίας 2,5 ετών ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο ναυαγοσώστης της παραλίας έσπευσε άμεσα να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, καταφέρνοντας να το επαναφέρει.

Στη συνέχεια, το παιδί διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας και, ακολούθως, στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», όπου υποβλήθηκε σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.

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#tags Χαλκιδική Μωρό
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