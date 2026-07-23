30 χρόνια χωρίς την Αλίκη Βουγιουκλάκη, το φαινόμενο, το μεγάλο ταλέντο, το δροσερό κορίτσι με τα ξανθά μαλλιά

Ήταν 10.15 το πρωί της Τρίτης 23 Ιουλίου του 1996, πριν 30 χρόνια όταν το δυσάρεστο νέο μεταδόθηκε από τα Μέσα ενημέρωσης. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η «εθνική σταρ» όπως την είχε αποκαλέσει η μεγάλη κυρία της δημοσιογραφίας Ελένη Βλάχου, είχε πετάξει για τον παράδεισο. Η μέχρι πρότινος αλώβητη πρωταγωνίστρια που είχε καταφέρει να τιθασεύσει το χρόνο, που ο κινηματογραφικός φακός πραγματικά την κολάκευε και είχε μαζί του μία σχεδόν «ερωτική» σχέση όπως χαριτολογώντας έγραφαν οι δημοσιογράφοι, είχε «φύγει» νικημένη από την αρρώστια που είχε δώσει το απρόσμενο, ύπουλο παρών της μόλις πριν τρεις μήνες αναγκάζοντας την τόσο λαοφιλή ηθοποιό να διακόψει τις παραστάσεις της «Μελωδίας της ευτυχίας» στη Θεσσαλονίκη, έργο που παρουσίαζε για 2η σαιζόν με μεγάλη επιτυχία και έχοντας στο πλάι της συμπρωταγωνιστές τον αξέχαστο Νίκο Γαλανό και τη Μάρθα Βούρτση και σκηνοθέτιδα τη σπουδαία Ρούλα Πατεράκη.

Φαινόμενο πραγματικό η Αλίκη Βουγιουκλάκη, χωρίς καμία αμφιβολία η μεγαλύτερη σταρ που έβγαλε αυτός ο τόπος και σπουδαίο ταλέντο και ας επισκιάστηκε από την ταμπέλα της σταρ.

Σαράντα μία (41) ταινίες έκανε η Αλίκη Βουγιουκλάκη από το ασπρόμαυρο «Ποντικάκι» του 1954, ταινία όπου μόλις είδε τον εαυτό της η Αλίκη λέγεται πως έβαλε τα κλάματα θεωρώντας την άσχημη, έως το ’81 που γύρισε την «Κατάσκοπο Νέλη».

Παιδί της δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου, έδωσε εξετάσεις το μακρινό 1952 με ένα κομμάτι από τη Βιόλα της «Δωδεκάτης νύχτας» του Σαίξπηρ και πέρασε. Ο Δημήτρης Χορν της στέρησε το άριστα (πήρε Λίαν Καλώς) στο δίπλωμα της και τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα αλλά το άστρο έμελλε να λάμψει και μάλιστα θριαμβευτικά. Την αγάπησε, τη λάτρεψε ο κόσμος και η Αλίκη, αυτό το σπινθηροβόλο κορίτσι με τα ξανθά μαλλιά, το σκέρτσο και το νάζι, την καπατσοσύνη αλλά και τη θηλυκότητα έγινε η αγαπημένη σταρ όλων. Ιδίως τα παιδιά τη λάτρεψαν και τι υπέροχο να έχει καταφέρει να περνάει από γενιά σε γενιά ανανεώνοντας το κοινό της. Λίγοι καλλιτέχνες έχουν πετύχει κάτι τέτοιο.

Στο σινεμά έδινε τον καλύτερο της εαυτό και με την επιτυχία και τεράστια προβολή της, έγινε θιασάρχης την περίοδο 1961-62 σε νεαρή ηλικία. Είχε γούρι της τον ρόλο στο «Ωραία μου κυρία» που πρωτόπαιξε πλάι στον σπουδαίο Κώστα Μουσούρη στα τέλη του ’50. Με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ που ήταν και συμμαθητές στη δραματική του Εθνικού και δεν πολυσυμπαθιούνταν, έγιναν μετά την ταινία «Μοντέρνα Σταχτοπούτα», ζευγάρι και στη ζωή. Παντρεύτηκαν μήνα Γενάρη του '65 στους Δελφούς και έμειναν μαζί περίπου 10 χρόνια. Ο γάμος τους έληξε άδοξα ωστόσο η αγάπη και αλληλοθαυμασμός τους ήταν μεγάλος. Ξανάσμιξαν θεατρικά στα μέσα του ’80 παίζοντας «Εκπαιδεύοντας τη Ρίτα» και «Φιλουμένα Μαρτουράνο» ενώ τους ένωνε πάντα το παιδί που απέκτησαν το 1969, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ που είχε βαπτιστεί στη Μεγαλοχάρη στη Τήνο με νονούς τον Φιλοποίμενα Φίνο και τη σύζυγό του, Τζέλλα.

Μοιάζει τόσο λυπηρό που η Αλίκη Βουγιουκλάκη έφυγε τόσο νωρίς το καλοκαίρι του 1996, τρεις μέρες μετά τα γενέθλια της. Είναι λυπηρό γιατί δεν μπόρεσε το κοινό, ο κόσμος που την ακολουθούσε πιστά και ας μην συμφωνούσε πάντα με τις επιλογές της ή το παίξιμο της (η τραγωδία «Αντιγόνη» σε σκηνοθεσία Μίνωα Βολανάκη το καλοκαίρι του 1990 που είχαμε δει και στην Πάτρα στο Αρχαίο Ωδείο, ήταν μία αποτυχία που το είχε παραδεχτεί και η ίδια), να τη δει μεγαλύτερη πλέον σε ηλικία σε κάποιο τελείως διαφορετικό ρόλο γιατί είμαστε σίγουροι πως το «Κλωτσοσκούφι», η «Λίζα Παπασταύρου», ο «Πίπης», η «Δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά», η «Υπολοχαγός Νατάσα», η «Νεράιδα», η αγέρωχη «Μανταλένα» δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και θα μας εξέπληττε με κάτι που δεν θα είχαμε ξαναδεί. Αλλά έμελλε να μείνει έτσι, η Αλίκη, η δροσερή, η πάντα λαμπερή, με την τρέλα της με τα ντυσίματα, τις περούκες, την τελειότητα, τους ρόλους του κοριτσιού που παλεύει να τα φέρει βόλτα και το καταφέρνει με την εξυπνάδα και το θάρρος της. Γιατί από θάρρος και τόλμη η Αλίκη Βουγιουκλάκη που καταγόταν από τη Μάνη, είχε πολλή και μαζί με το ταλέντο την ανέβασαν εκεί που της άξιζε, εκεί που η αγάπη του κόσμου 30 χρόνια μετά, παραμένει ακλόνητη. Αυτή η αγάπη που μας έκανε όλους τότε να δακρύσουμε ακούγοντας πως είχε έρθει το τέλος!

Κείμενο: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ