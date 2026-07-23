Τραγωδία στους Κάτω Λουσούς Καλαβρύτων: Νεκρός 75χρονος μετά από ατύχημα με αγροτικό όχημα

Τραγική κατάληξη είχε ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στους Κάτω Λουσούς Καλαβρύτων, όταν ένας 75χρονος τραυματίστηκε σοβαρά, αφού, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αγροτικό όχημα τον εγκλώβισε ανάμεσα στο όχημα και τοιχίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kalavrytanews.com στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Καλαβρύτων, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 75χρονος είχε τις αισθήσεις του κατά τη διακομιδή, ωστόσο έφερε σοβαρό τραύμα στο θώρακα και υπήρχαν ενδείξεις πιθανής εσωτερικής αιμορραγίας.

Στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων σήμανε άμεσα συναγερμός, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου. Κατά τη διάρκεια της διακομιδής, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του πληρώματος του ΕΚΑΒ να τον κρατήσει στη ζωή, ο 75χρονος κατέληξε μέσα στο ασθενοφόρο.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.