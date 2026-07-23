Ηλεία: Δίδυμη πρωτιά για τον Γιάννη και τον Σταύρο Παπαδάτο- Από μια δύσκολη περιπέτεια υγείας στα αμφιθέατρα της Πάτρας

Μια ξεχωριστή θέση στις ιστορίες των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων κατέκτησαν ο Γιάννης και ο Σταύρος Παπαδάτος, τα δίδυμα αδέλφια από το Βούναργο του Δήμου Πύργου, που ετοιμάζονται να αρχίσουν μαζί τη φοιτητική τους ζωή στην Πάτρα.

Οι δύο απόφοιτοι του Γενικού Λυκείου Βουνάργου εισάγονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, καταλαμβάνοντας δύο από τις υψηλότερες θέσεις μεταξύ των νέων φοιτητών.

Ο Γιάννης Παπαδάτος, με 19.580 μόρια, πέτυχε την πρώτη θέση, ενώ ο αδελφός του Σταύρος, ο οποίος συγκέντρωσε 19.340 μόρια, εισάγεται τρίτος στο ίδιο Τμήμα, σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com.

Οι βαθμολογίες τους είχαν ήδη εξασφαλίσει την εισαγωγή στη σχολή που επέλεξαν. Η τελική τους κατάταξη, ωστόσο, αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη και πρόσθεσε ακόμη μεγαλύτερη ικανοποίηση στην οικογενειακή τους χαρά.

Ο Γιάννης ανέφερε ότι τα δύο αδέλφια περίμεναν πως θα πετύχουν τον βασικό στόχο τους, χωρίς όμως να γνωρίζουν ότι θα βρίσκονταν στις πρώτες θέσεις. Πλέον, προτεραιότητά τους είναι η αναζήτηση κατοικίας και η προετοιμασία για τη νέα καθημερινότητά τους στην Πάτρα.

Από την πλευρά του, ο Σταύρος δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος τόσο για την κοινή εισαγωγή τους όσο και για την επιβεβαίωση ότι η επιλογή τους στο μηχανογραφικό ήταν η σωστή. Οι δύο νέοι περιμένουν πλέον με ανυπομονησία την έναρξη των σπουδών τους.

Η επιτυχία τους αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία εξαιτίας της σοβαρής δοκιμασίας που αντιμετώπισαν λίγους μήνες πριν από τις εξετάσεις. Προβλήματα υγείας στα κάτω άκρα τούς κράτησαν για περισσότερο από δύο μήνες μακριά από την κανονική σχολική καθημερινότητα, ενώ ο Σταύρος χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

Παρά τη δύσκολη αυτή περίοδο, συνέχισαν την προετοιμασία τους με μαθήματα εξ αποστάσεως. Διάβαζαν μαζί, στήριζαν ο ένας τον άλλον και διατήρησαν την επαφή τους με το σχολείο και το φροντιστήριο. Σημαντική ήταν η συμβολή των καθηγητών τους, οι οποίοι προσάρμοσαν τα μαθήματα στις ανάγκες των δύο μαθητών.

Ρόλο στη σωματική και ψυχολογική τους αποκατάσταση έπαιξε και η επιστροφή στη σχολική ομάδα βόλεϊ, δίνοντάς τους μια δημιουργική διέξοδο από την πίεση της προετοιμασίας.

Το δικό τους μήνυμα προς τους επόμενους υποψηφίους είναι να επιδεικνύουν πειθαρχία, επιμονή και μεθοδικότητα, χωρίς να αφήνουν το άγχος να κυριαρχεί στη ζωή τους. Η πορεία τους από τη δύσκολη δοκιμασία στην κορυφή της σχολής αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα αλληλοστήριξης και προσήλωσης στον στόχο.