Επιμελητήριο Αχαΐας: Zητά την απόσυρση της επίμαχης διάταξης για τις Βιομηχανικές Περιοχές

Το Επιμελητήριο Αχαΐας με ανακοίνωσή του, "εκφράζει την αντίθεσή του στη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 3ε του υπό διαβούλευση Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα, η οποία αποδίδει στους φορείς διαχείρισης των ΒΙΠΕ αρμοδιότητες ελέγχου των εγκατεστημένων επιχειρήσεων.

Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων, καθώς μεταφέρει αρμοδιότητες των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών σε ιδιωτικούς φορείς διαχείρισης.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την ανάπτυξη της βιομηχανίας και δημιουργεί ένα σύγχρονο, σταθερό και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Η εύρυθμη λειτουργία των Βιομηχανικών Περιοχών προϋποθέτει σαφείς κανόνες, διαφάνεια και ίση μεταχείριση όλων των επιχειρήσεων. Οι διαδικασίες περιβαλλοντικού και πολεοδομικού ελέγχου πρέπει να παραμείνουν στην αποκλειστική ευθύνη των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, ώστε να διασφαλίζονται η αντικειμενικότητα, η ασφάλεια δικαίου και η ανεμπόδιστη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Για τον λόγο αυτό, το Επιμελητήριο συντάσσεται με το αίτημα του ΠΑΣΕΒΙΠΕ και των επιχειρήσεων των Βιομηχανικών Περιοχών για την απόσυρση ή την ουσιαστική αναδιατύπωση της επίμαχης διάταξης. Στόχος πρέπει να είναι ένα θεσμικό πλαίσιο που θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις, θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας και θα στηρίζει έμπρακτα την υγιή επιχειρηματικότητα".