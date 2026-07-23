Μονοδρόμηση της οδού 7ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου για τη θερινή περίοδο

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν για τη θερινή περίοδο στην οδό 7ου Δημοτικού Σχολείου στα Σταφιδάλωνα Αιγίου, μεταξύ των οδών Παυσανίου και Αγίου Αλεξίου, μετά από απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας και κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας και του αρμοδίου αντιδημάρχου κ. Παναγιώτη Αγγελόπουλου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνση του Δήμου, η απόφαση ελήφθη λόγω της έντονης αύξησης της κυκλοφορίας που σημειώνεται από την μονοδρόμηση τμήματος της οδού Ποσειδώνος της παραλίας Αλυκής, που έχει ως αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθημερινά κυκλοφοριακά προβλήματα στο σημείο και κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων, λόγω της αμφίπλευρης κίνησης και της στενότητας του δρόμου, ενώ προκύπτει και ανάγκη προάσπισης της ασφάλειας των παιδιών που παίζουν συχνά στο προαύλιο και πέριξ του σχολείου.

Έτσι, έως την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου θα ισχύει μονοδρόμηση της οδού με κατεύθυνση από την οδό Αγίου Αλεξίου προς την οδό Παυσανίου (μόνο κάθοδος). Τα οχήματα που έρχονται από την παραλία Αλυκής, γι' αυτό το διάστημα, θα εξυπηρετούνται από τις οδούς Παυσανίου, Μιαούλη και Αγίων Αποστόλων, σύμφωνα και με τη σήμανση που έχει τοποθετηθεί ήδη με φροντίδα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Τέλος, ο Δήμος Αιγιαλείας ενημερώνει τους οδηγούς ότι πλέον λειτουργεί νέο πάρκινγκ επί της οδού Ποσειδώνος στην παραλία Αλυκής, μετά από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου.