Δαλαμάγκας μετά το «όχι» στην έκδοσή του: «Επιστρέφω στο σπίτι μου στο Αίγιο»

Την απόρριψη του αιτήματος των αυστραλιανών Αρχών για την έκδοση του Τζέιμς Δαλαμάγκα αποφάσισε, έπειτα από πολύωρη διαδικασία, το Συμβούλιο Εφετών Πατρών.

Ο 56χρονος Ελληνοαυστραλός καταζητούνταν από τις Αρχές της Νέας Νότιας Ουαλίας για τη φερόμενη εμπλοκή του στη δολοφονία του 32χρονου ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου, τον Απρίλιο του 1999, σε νυχτερινό κέντρο στο Μπέλμορ του Σίδνεϊ. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία.

Το δικαστικό συμβούλιο, μετά από διάσκεψη που διήρκεσε περίπου οκτώ ώρες, έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για να παραδοθεί στις αυστραλιανές Αρχές.

Καθοριστικό ζήτημα αποτέλεσε η παραγραφή της υπόθεσης με βάση το ελληνικό δίκαιο. Στην Αυστραλία η ανθρωποκτονία δεν παραγράφεται, ωστόσο η ελληνοαυστραλιανή σύμβαση έκδοσης δεν επιτρέπει την παράδοση προσώπου όταν η αξιόποινη πράξη έχει παραγραφεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία υποβάλλεται το αίτημα.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας δήλωσε στον ΑΝΤ1: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό, την οικογένειά μου και τους δικηγόρους μου για το αίσιο τέλος της περιπέτειας. Είμαι ελεύθερος να επιστρέψω στο σπίτι μου στο Αίγιο».

Οι συνήγοροί του έκαναν λόγο για δικαίωση της υπερασπιστικής τους θέσης, τονίζοντας ότι το Συμβούλιο εξέτασε διεξοδικά τόσο την ελληνική νομοθεσία όσο και τη διμερή σύμβαση έκδοσης. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του, Νίκος Αποστολόπουλος, ο εντολέας του προστατεύεται ως Έλληνας υπήκοος από τους νόμους του ελληνικού κράτους.

Ο Δαλαμάγκας είχε συλληφθεί στις αρχές Ιουνίου στην περιοχή της Αιγιάλειας, έπειτα από πληροφορία που διαβιβάστηκε μέσω της Interpol. Σύμφωνα με τις Αρχές, ζούσε επί σειρά ετών χρησιμοποιώντας διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας. Η Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας είχε προσφέρει αμοιβή 200.000 δολαρίων Αυστραλίας για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στον εντοπισμό του.

Σε ξεχωριστή υπόθεση, ελληνικό δικαστήριο του επέβαλε ποινή δύο ετών και εννέα μηνών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ψευδή κατάθεση. Η ποινή ανεστάλη μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.

Ο 56χρονος είχε ήδη αποφυλακιστεί από το κατάστημα κράτησης Αγίου Στεφάνου στις 8 Ιουλίου και παρέμενε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, εν αναμονή της κρίσης του Συμβουλίου Εφετών.

Μέχρι την ώρα του ελέγχου δεν είχε γνωστοποιηθεί νεότερη δικαστική ενέργεια κατά της απόφασης. Η μη έκδοσή του επιβεβαιώθηκε και από το Associated Press, ενώ η απόφαση έχει προκαλέσει απογοήτευση στην οικογένεια του Γιώργου Γιαννόπουλου, η οποία ζητά να εκδικαστεί η υπόθεση στην Αυστραλία.