Επίσκεψη Ειδικού Γραμματέα για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς στο Δημαρχείο Αιγιαλείας

Το Δημαρχείο Αιγιαλείας επισκέφθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης ο Ειδικός Γραμματέας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Νίκος Χρυσάκης, ο οποίος συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Παναγιώτη Ανδριόπουλο και τον αντιδήμαρχο αρμόδιο για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων κ. Γιώργο Φραγκονικολόπουλο.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Αιγιαλείας, στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχε στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας με τον Δήμο Αιγιαλείας και η πρόεδρος του Φιλοζωικού Συλλόγου Αιγιαλείας «Τα Φιλαράκια» κα Διονυσία Σοφιανοπούλου, τέθηκαν επί τάπητος διάφορα επί μέρους θέματα που αφορούν στην εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης ζώων συντροφιά. Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι στον Δήμο Αιγιαλείας καταγράφεται εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία, μιας και αναδείχθηκε 9ος Δήμος στη χώρα στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, με αποτέλεσμα τη βράβευση του αρμοδίου αντιδημάρχου εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τονίστηκε, εξάλλου, ότι στο κομμάτι των αδέσποτων ζώων και στην εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας παρατηρείται τα τελευταία πέντε χρόνια σημαντική πρόοδος σε όλη τη χώρα, ενώ εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών σχεδιάζεται η συγκρότηση επιτροπής με τη συμμετοχή και αυτοδιοικητικών στελεχών που έχουν παρουσιάσει ήδη θετικά αποτελέσματα, ώστε να αναλάβουν συμβουλευτικό ρόλο για το σύνολο των Δήμων της χώρας. Τέλος, το Υπουργείο προσανατολίζεται στην αντιμετώπιση επί μέρους θεμάτων στους Δήμους, όχι πλέον βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων αλλά βάσει των πραγματικών αναγκών που παρουσιάζει κάθε τοπική κοινωνία.

Η επικοινωνία του Δήμου Αιγιαλείας με την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων συντροφιάς είναι συνεχής και εποικοδομητική και θα συνεχίσει να λειτουργεί προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.