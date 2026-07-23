Δολοφονία Γεωργίου: Γιατί δεν είχε συλληφθεί νωρίτερα ο 28χρονος Αιγύπτιος

Ερωτήματα προκαλεί η παρουσία του 28χρονου Αιγύπτιου στην Αθήνα, καθώς, πριν συλληφθεί για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, είχε ήδη απασχολήσει τις Αρχές, διέμενε παράνομα στη χώρα και φέρεται να αναζητούνταν για σοβαρή ποινική υπόθεση.

Μιλώντας στο STAR, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφέρθηκε στις συνθήκες υπό τις οποίες ο 28χρονος παρέμενε ασύλληπτος. Όπως εξήγησε, ο εντοπισμός του παρουσίαζε δυσκολίες, καθώς δεν διέθετε μόνιμη διεύθυνση κατοικίας και φέρεται να μετακινούνταν μεταξύ διαφορετικών σπιτιών στο κέντρο της Αθήνας.

Η απόρριψη ενός αιτήματος ασύλου, άλλωστε, δεν ισοδυναμεί από μόνη της με αυτόματη σύλληψη ή άμεση απομάκρυνση από τη χώρα. Για να εκτελεστεί ένα ένταλμα απαιτείται ο φυσικός εντοπισμός του αναζητούμενου. Στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 28χρονος δεν είχε σταθερό τόπο διαμονής, γεγονός που δυσχέραινε τις αναζητήσεις.

Ο άνδρας είχε καταγραφεί στο παρελθόν για παράνομη είσοδο στην Ελλάδα και είχε υποβάλει αίτημα διεθνούς προστασίας, το οποίο απορρίφθηκε. Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσε από το 2024 ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται και από τα νεότερα δημοσιεύματα για το ποινικό του παρελθόν. Ναυτεμπορική

Η ταυτότητά του αποκαλύφθηκε μετά τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου. Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν βιντεοληπτικό υλικό και δακτυλικά αποτυπώματα από τον χώρο του εγκλήματος, διαπιστώνοντας ότι ανήκαν σε πρόσωπο ήδη καταγεγραμμένο στα αρχεία των Αρχών.

Κατά την αναζήτησή του, οι αστυνομικοί έκαναν ελέγχους σε αρκετές κατοικίες στο κέντρο της πρωτεύουσας. Ο 28χρονος εντοπίστηκε τελικά στον δρόμο και συνελήφθη. Σύμφωνα με την Κωνσταντία Δημογλίδου, αρχικά δεν ήταν συνεργάσιμος, όταν όμως αντιλήφθηκε ότι οι Αρχές είχαν συγκεντρώσει στοιχεία σε βάρος του, φέρεται να ομολόγησε.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι είχε γνωρίσει τον Σταύρο Γεωργίου μέσω κοινής παρέας και ότι στο γραφείο του δικηγόρου προηγήθηκε διαπληκτισμός. Οι Αρχές, πάντως, συνεχίζουν να ερευνούν το ακριβές κίνητρο, καθώς και την τύχη προσωπικών αντικειμένων του θύματος που δεν βρέθηκαν στον χώρο, μεταξύ των οποίων το κινητό τηλέφωνο, το πορτοφόλι, έγγραφα και ένας φορητός υπολογιστής.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία.